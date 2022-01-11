近期美股受美國聯準會(Fed)會議紀錄釋放偏鷹派訊息，造成股市下跌，科技股回檔尤重，主要是官員對升息及縮表時程比原先預期更加提前。投信法人分析，升息與縮表是Fed必須出手的政策，只是時間上較市場預期提前一些，預估只要經濟維持穩健復甦的腳步，在估值修正後，美股前景依舊樂觀，投資人可在回檔時分批買進。

華南永昌投信實質豐收組合基金經理人申暉弘表示，Fed的表態加速市場調整的步伐，波動也加劇，高估值族群跌幅尤其明顯，價值型、高股息類股表現相對抗跌；產業型除金融股可望直接受惠升息趨勢外，能源類股近期具原油上漲題材保護，其餘各大類股多以下跌作收。

在升息循環初期，建議投資人短線避開對利率敏感族群，包括高估值的科技股、非核心消費類股與地產類股，但地產股在通膨環境下具保值優勢，仍可逢低接回，科技股估值修正則較難評估，待盤勢止穩後再行介入為宜；非核心消費類股族群廣泛，部分類股受疫情影響更甚（旅館、休憩產業），走勢將較為分化，選股上須加以區隔。

申暉弘分析，Fed的政策因應主要反映了兩點現況：通膨壓力上升與美國經濟復甦，前者是Fed升息的動機，後者是FED政策底氣，目前美國經濟不論是消費、就業都在上升趨勢上，今年GDP仍將維持成長，威脅景氣復甦的風險來自通膨，因此升息與縮表是Fed必須出手的政策，只是時間上較市場預期提前一些。

根據上次升息循環經驗，升息不必然會讓股市步入空頭，但估值修正帶來的波動難免，短線可騰挪部位或降低持股加以因應，但只要經濟維持穩健復甦的腳步，在估值修正後，美股前景依舊樂觀，投資人可在回檔時分批買進，選股上則以升息受惠族群與具保值能力的標的為首選。