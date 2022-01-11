11日冷氣團南下，東北季風明顯增強，並且挾帶了一波明顯的境外污染在11日中午抵達北台灣。位於台灣本島最北端的富貴角測站於下午2時測到70μg/m3的高值，中部、南部及東部地區11日晚間也將陸續受到境外污染影響，因此除了環保署已經提前協調台電燃煤電廠進行降載減排外，基隆、台北、新北、桃園及新竹縣市等地方政府也都迅速進行稽巡查及宣導防護等應變措施，提醒民眾減少外出，並且做好自我防護。

環保署表示，從前兩天的預報資料中看到11日可能會受到境外污染影響後，已經提前與經濟部協調台電公司進行燃煤電廠的降載減排，統計1月10日至11日兩天，已協調台中，麥寮及興達等燃煤電廠降載電量達2.4億度，換算硫氧化物減量79.7公噸，氮氧化物減量72.4公噸，懸浮微粒減量3公噸，等於以燃煤電廠提供新北市（160萬戶）14天所需電量造成的空污排放量。各地方環保局也紛紛通知教育局、社會局及衛生局等單位啟動應變，請公私場所避免大型工程出土作業，以及執行機動車輛稽查、營建工地稽巡查及道路洗掃等。其中台北市在下午3點AQI達到100以上後，立即成立空品緊急應變中心，並且在捷運站及公車等候亭播放跑馬燈，提醒敏感族群注意防護；基隆市則要求天外天焚化廠提升污染防制效率，以及要求協和電廠降載等；新北市、桃園市及新竹縣市總計通知了300家以上公私場所共同加強污染防制或工區灑水、料堆覆蓋等措施。

環保署補充說明，這波境外污染對台灣的影響預估要到明（12）日後才會逐漸趨緩，建議敏感族群要減少戶外活動，外出也要戴好口罩。環保署與地方政府會持續掌握空品趨勢，即時因應及通報防護，也呼籲公私場所共同降載減排，減少環境污染負荷。