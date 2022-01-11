1名男網友在網路上崩潰陳述女友下體味道很重，2人發生關係時他都會聞到腐爛發臭的魚腥味，還曾在床上乾嘔，接著就直接吐了出來，讓女友嚇壞，他當下謊稱吃壞肚子並躲到廁所深呼吸，事後暗示女友「要吃清淡一點」，沒想到對方馬上聽到話中含意，尷尬地哭了出來，讓他很自責。

該男網友在Dcard上發文說「好尷尬，女友還一直問我還好嗎，要不要看醫生」，原來他日前與女友發生關係頻聞到對方下體發出的味道，拉下女友內褲時就聞到腐爛發臭的魚腥味，沒想到他一時沒忍住，竟當場乾嘔了幾下並直接吐出來，女友當下嚇到，他則趕緊緩頰稱是午餐壞掉了，並躲到廁所去。

1名男網友在網路上崩潰陳述女友下體味道很重，2人發生關係時他都會聞到腐爛發臭的魚腥味，還曾在床上乾嘔，接著就直接吐了出來，讓女友嚇壞。（翻攝自Dcard）

該男網友說，他當下躲到廁所深呼吸，並草草結束性行為，日後2人再度發生關係時仍聞到異味，讓他崩潰不知該怎麼對女友說此事，PO文曝光引來網友討論，他則留言澄清當下雙方都有洗澡，女友下體沒有流出不明汁液，當時他有暗示女友「有點味道，要吃清淡一點」，女友則尷尬到偷哭，讓他很自責。

其他網友則留言說，「這真的很傷人，我也覺得理性溝通或委婉的說」、「鮑魚味道重不一定跟清潔有關，跟吃的東西、體質都有關係，你沒提前說女友也沒時間準備禁食」、「有沒有可能是陰道炎啊？腐爛發臭的味道比較像是感染欸」、「還是要跟她委婉說一下去看醫生，一直拖下去對她身體也不好」。