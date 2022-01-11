相較於變種病毒對經濟的影響，市場似乎更關切聯準會愈來愈趨鷹派的利率決策聲明。受此影響，連續寫下歷史新高的美股在上週再現震盪，連帶也影響部分亞股的走勢。不過好消息是，儘管市場震盪依舊，但外資對亞股的買超力道仍在持續，差別只在於金額動能稍微轉弱，除了少數東協小型經濟體之外，多數亞洲股市仍持續受到外資的青睞。

根據統計，上週外資對亞洲主要經濟體持續維持買超狀態，尤其東北亞股市更是全面買超，只不過資金動能較之前稍微轉弱。外資上周對大陸股市的買超單週收斂為9.75億美元，對台股與韓股的買超也分別維持在7.93億美元與8.92億美元，跟過去外資看好亞股時流入的資金力道相比，顯然收歛不少。不過，儘管外資捧場東北亞股市，但上週三大東北亞股市的指數卻聯袂收黑，顯見市場依舊關切聯準會的動向。

東協股市在上週的表現則相對分歧。當地的前兩大經濟體：印尼與泰國股市，在上週分別吸引1.52億美元與2.56億美元的外資淨流入，然馬來西亞、菲律賓與越南則是同步遭受外資賣超，顯示就算當前亞洲整體的經濟動能仍在復甦，但在變種病毒擴散與亞洲清零防疫政策的影響下，市場對整體亞洲的復甦步調是否齊步，目前仍缺乏一致的共識。

摩根資產管理環球市場策略師林雅慧表示，美股在上週震盪明顯加劇，反映的是市場對聯準會提早升息的預期，儘管這類擔憂讓全球股市再現震盪，但聯準會是否真的會提早升息也要繼續觀察；畢竟上週聯準會發布的利率決策會議聲明，主要是去年12月中旬的會議結論，當時的會議並未反應當前變種病毒Omicron在全美快速蔓延的狀況，而如今美國的確診人數再創新高，雖然同一時間重症人數與死亡人數並未同步增加，但這是否會讓美國本土的經濟活動再次緊縮，也要持續觀察。

林雅慧指出，由於變種病毒引發重症與死亡的機率較低，雖然各方還在蒐集數據中，但這並不會阻礙全球經濟在今年持續擴張的預期，只是對風險性資產來說，美、歐股市在去年較大的漲幅，在今年可能就不容易再現；取而代之的反而是亞洲股市的動能，在今年可能因為景氣的升溫而加速。這當中的關鍵，除了大陸經濟可望在今年落底之外，倘若疫苗的普遍施打可以降低重症機率，亞洲經濟也可望跟隨美、歐的腳步逐漸升溫。

摩根中國型基金產品經理張致寧表示，自2022開年，港股的股價淨值比已來到0.97倍，是史上首度以跌破1的狀態下展開年。受之前股價下跌影響，目前恆生指數的本益比為9.3倍，相較美股的本益比折價為65％，創下1998年以來最便宜水平。

此外，A/H股當前的折溢價指數也再度來到歷史高點，同一家大陸企業在A股的價格，也較H股貴47％，顯示A股的溢價已超過過去10年平均水準的兩倍。

張致寧說，大陸官方穩增長的訊號已明顯增強，市場也預期官方將進一步放鬆貨幣政策，並擴大財政支持以遏制本地經濟下行的趨勢。由於大陸企業在恆生指數占比近六成，因此看好官方對流動性的挹注，將有助企業盈利增長，並推動海外陸資股票的估值回歸行情。