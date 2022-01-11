金門水頭旅客服務中心新建工程，因縣議會凍結其中2.7億元預算，與縣府槓上燃起戰火，緊接又因部分議員站出來，公開呼籲盡快解凍，再爆發議會內戰。府、會今天又繼續各自「喊話」，再進一步拉長戰線，讓事情更加遍地烽火，未來發展備受矚目。

縣議會今天發布新聞稿回應指出，該工程自去年3月動工以來，廠商實際執行的工程進度應付之估驗計價款共八期計1億9733萬7516元，但港務處早已於去年3月30日給付給廠商5億元，何來縣府所指影響工程之進行？

議會也指出，去年預算雖經議會凍結2.7億元，但經議長洪允典偕同縣議員陳志龍於今年1月11日赴縣政府主計處了解後，主計處表示縣府早於去年3月26日開立傳票，並於3月30日將5億元工程款支付予廠商，而當時議會正審議預算當中，可見預算尚未經議會審查通過，縣政府早已計畫將工程款支付給廠商，又何來拖欠工程款？因此，縣府聲稱因受議會凍結預算影響，使得縣府無錢可支付工程款一事，顯然為子虛烏有，與事實背道而馳。

議會指出，2021年預算未通過，縣府卻早已動支預算，並未做到尊重議會，根本沒將議會放在眼裡，且故意不將正確資訊提供議員，讓部分議員誤以為凍結預算將影響工程款之支付，還渲染成將會假扣押金酒公司股票，愚弄縣民、混淆視聽的手法導致人心惶惶。

議會強調，預算審議和監督縣政部門是議會的天職，府、會本應相互尊重，行政機關應在符合憲法與預算法及相關法律規定下，由各機關「依法行政」動支預算才對。

縣府則火速澄清指出，該計畫2020年原編預算因工程原得標廠商倒閉，中央滾動檢討追減4.18億元，以致2020年只保留2.51億元、2021年預算也只有2.7億元，其餘預算則為其他子計畫工程之經費，與議會所述額度不符，因此2020、2021年可動支預算合計僅5.2億元。後來因該案重新發包並於2020年11月26日決標，港務處乃依契約規定，在廠商提供相對擔保後，才以2020年保留款2.5億元及2021年預算2.5億元，來支付廠商5億元預付款。

縣府強調，因該計畫為已獲授權且訂有契約，中央補助也經立法院審議通過，縣府依法納入年度預算，支用完全符合預算法第54條、地方制度法第40條的規定。

縣府說明，廠商2021年度已完成八期估驗計價工程款計1.9億元，因2021年僅剩2100萬元預算，故縣府積極向中央爭取補助2.2億元並挹注入庫，縣府並提出墊付案送請議會審議，但歷經第七屆第17次臨時會、第七屆第6次定期會及第七屆第18次臨時會均未獲議會排入議程審議。

縣府呼籲議會盡快讓墊付案審議通過，即可立刻撥付還清2021年度欠廠商的工程款，否則若該筆補助款一直無法通過審議，恐招致中央收回，實非縣民所樂見。