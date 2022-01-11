廖柏雅推出新歌〈LOVE IN TAIPEI〉。（華納音樂提供）

廖柏雅推出單曲〈LOVE IN TAIPEI〉，唱出自己心中最愛的城市台北，他表示最喜歡深夜時刻的老台北，既寧靜卻又充滿生命力。MV同樣也讓他穿梭在街頭，畫面一路從蜿蜒小巷到天台俯瞰，更從黑夜拍到日出，過程長達15小時，帶著觀眾用各種角度欣賞台北，讓身旁同事笑說廖柏雅彷彿是新一代台北觀光大使！

睽違3年未出新作，廖柏雅正式加盟華納音樂並預告將推出一系列的全新創作。首支單曲〈LOVE IN TAIPEI〉用城市詮釋愛，間接傳達他遊走在世界上每個城市的心情。他6歲即在加拿大學小提琴、13歲在各大比賽屢獲冠軍，17歲前演出足跡更早已橫跨美歐亞三大陸，廖柏雅提到還是喜歡台北自然輕鬆、且充滿人情味的熟悉氣息，而新歌正是獻給台北。

住在台北已經5年多的廖柏雅說：「台北給我無拘束的感受，可能因為是自己一人搬到台北，凡事都可以自己做主。不管何時在台北永遠都能找到想做的事情，而且到處都有美食！」此外，他提到剛定居台北時印象最深刻的事：「我是一個健忘的人，會忘東忘西的，錢包、手機、鑰匙…之類。當我從紐約搬來台北時，我很驚訝那些遺失物常常都能找的回來，有很友善的司機先生會把鑰匙拿還給我，或是小吃店的可愛阿姨會幫我把手機收好。」

拍攝MV當晚，廖柏雅大概穿梭了50幾條巷子，差點鐵腿；他從台北南區到北區一路步行，一路走遍台北小巨蛋、東門市場、永康商圈等具指標性的地點，一路從夜晚到太陽升起，一連拍攝15小時；廖柏雅看了MV表示：「現在感覺是『Walk in Taipei』了！」

最讓廖柏雅印象深刻的是登上天臺俯瞰整個台北時，讓熬夜整晚的廖柏雅頓時精神為之振奮！而或許是有陣子未拍攝MV，當導演要求他在攝影機前盡量要「帥一點」時，他竟然不自覺「同手同腳」，他忍不住自嘆有些不靈活，但在拍攝完畢後，他笑說感覺已經漸漸熟悉，漸入佳境的他也期許能儘早帶來下一首作品跟大家碰面。