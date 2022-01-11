空軍F-16V戰機，今(11日)驚傳在嘉義縣東石外海墜海事故，目前軍方全面展開搜救駕駛員陳姓上尉，這是國軍今年發生的第一起戰機墜海事故。以下為《中時新聞網》整理過去20年國軍飛機失事重大意外紀錄。

國軍歷年墜機意外事故。(圖/中時新聞網 製表)

總統府發表示，目前空軍已成立應變中心，各單位正進行搜救中。蔡總統指示救援優先，全力進行搜救任務，並進一步釐清事故原因。

有關F-16V戰機失事，空軍督察長柳惠千少將在記者會表示，今天做的是對地炸射科目，是照準訓練，不是實彈，也沒帶掛彈，只用瞄的，前兩次航線操作都非常標準，在進行第3次航線，要做大角度動作，快速墜海。柳惠千少將表示，飛機墜海前，沒有做任何呼叫；至於墜海原因，包括天氣、人為與機械因素都有可能。

行政院發言人羅秉成則表示，行政院國家搜救指揮中心已配合國防部，調派海巡艦艇進行海面搜救，並出動消防、警察、岸巡及嘉義縣救難協會前往岸際搜救。羅秉成說，行政院長蘇貞昌在獲悉發生事故的第一時間即關切此事，並指示相關搜救作業啟動，希望能在最快時間達成搜救任務。