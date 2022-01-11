哈薩克「拳擊女孩」女孩薩瓦卡索夫（Evnika Sadvakasov，或作Evnika Saavakass）5年前因一段1分鐘內裸拳打破房門的影片爆紅，當時她才年僅8歲，還曾秀出「30秒霸氣狂揮221拳」的神技；如今的薩瓦卡索夫持續成長，在最新分享的影片中，12歲的她竟憑赤手空拳就能擊凹鐵門，最接近「戰鬥民族」的蘿莉再秀怪力，令所有網友看到下巴掉下來。

根據英國《太陽報》報導，薩瓦卡索夫曾於2016年被拍到能在1分鐘以內，靠著輕巧的手段與姿態成功揮出100拳，不僅以拳擊姿態輕鬆打破房間木門、更能揮拳在1分鐘內擊倒樺樹，成為舉世矚目的焦點，更曾登上俄羅斯當地的實境真人秀節目「比任何人都好」（Luchshe Vseh），在30秒內揮出221拳打擊俄羅斯拳擊傳奇人物瓦盧耶夫（Nikolai Valuev）手持的電子板。

報導指出，5年前薩瓦卡索夫與她的父母定居在哈薩克東北部（鄰近俄羅斯西南部）的巴甫洛達爾（Pavlodar），如今12歲的她隨著父母、7個兄弟姊妹移居至俄羅斯的沃羅涅日（Voronezh），每週有5天時間都會與7個兄弟姊妹接受父親的拳擊訓練，她的父親魯斯塔姆（Rustam）是一名職業拳擊教練，他們的大部分訓練在住處周圍樹林進行，並用樹木當作「沙袋」。

魯斯塔姆表示，自從他允許女兒「可任意破壞她房內的所有東西，只要房子維持現狀便可」後，薩瓦卡索夫便以赤手空拳打穿房門，讓他也很驚訝9歲女兒的拳技如此強大。影片上傳後，網友看了驚呆紛說：「太誇張」、「我9歲還在跟媽媽要10元」、「這麼小就練拳」、「看看這肌肉，太猛了！」、「還是要教導孩子不能破壞東西吧」、「在學校都不怕被欺負了」、「長大不得了」。

（影片來源取自《Saadvakass Family》若有移除請見諒）

而從她最近公開的影片中，則可以見證到12歲的薩瓦卡索夫「成長進化」的歷程，她在體型、拳擊技術愈趨成熟，現在更可以赤手空拳打凹鐵門，強大的力氣也可直接撞開鐵門。

爸爸魯斯塔姆在培訓薩卡瓦索夫的拳擊技術上使出全方位性的努力，他驕傲表示：「當女兒4歲的時候，我注意到她展現出美麗的拳擊動作，這才終於發現到，她比一般孩子有更加傑出傲人的天賦。她4歲時就可以完成高年級孩童的任務，是個很細心、敬業的女孩。」

薩卡瓦索夫雖然平時「兇狠好鬥」，但私下卻有著充滿少女光環的一面，在她的社群頁面也可以看到她與親友開心出遊的相片、有時甚至能跟隨音樂起舞；不過拳擊仍是她的生活重心。