陳柏惟陪林靜儀謝票摔下車 事發畫面曝光｜中時新聞網

前立委陳柏惟11日下午驚傳陪同補選獲勝的林靜儀車隊在霧峰掃街謝票時不慎摔下車，目前已送往台中中山醫學大學附設醫院急診。選舉經驗豐富的前民進黨立委郭正亮分析，陳柏惟站在車上時，可能因為後面的安全繩沒綁好，且沒有助理幫忙支撐，加上為避免車隊拖太長，乘坐的吉普車加速，才導致他從車上摔落。

針對此事，林靜儀表示，陳柏惟目前意識清楚，身上有擦傷，腦部以及頸椎是否有受傷，仍待檢查釐清。

宅神朱學恒今天(11日)與郭正亮一起進行網路直播時，針對陳柏惟摔下車一事，詢問郭正亮，「阿亮有沒有站過吉普車拜票或謝票」。郭正亮則回答，「10幾次」。

朱學恒指出，我們都看過吉普車拜票，車上通常是有一個橫槓，或者是從車裡面站出來，如果比較在乎交通規則，會有安全帶從四方拉住。這時郭正亮說，你以為橫槓在你面前？如果人比較高，會站比較不穩，有時候又要拿麥克風，「一滑…」。

朱學恒則說，今天看到陳柏惟往後一倒飛出去。郭正亮認為，後面那條繩子肯定沒有綁緊，不然後面會有一條很厚的安全繩。而陳柏惟和林靜儀站在一起，照理講後面要有人幫忙撐著，「所以我覺得恐怕後面沒有人，且他好像是要闖過一個紅燈有加速，因為怕遇到紅燈車隊拖太長」。