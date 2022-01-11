瀚亞投資認為，科技發展日新月異，看好元宇宙及自駕車未來幾年發展趨勢明確，相關商機蓬勃，點名五大科技產業可望從中受惠。

瀚亞美國高科技基金經理人林元平表示，科技業在經歷電腦、行動裝置所帶動長達20年的多頭行情後，目前正迎來新一波結構性創新成長，可望帶來長線投資行情。而近期最受市場關注的「元宇宙」和「電動/自駕車」兩大題材，操作上可聚焦高速運算及傳輸、AR/VR、行動支付及區塊鏈、數位轉型，與電動車及汽車電子等五大產業，投資題材豐富且多元。

林元平指出，手機、電腦，跟電子手環等電子產品已是日常生活不可或缺的一環，隨著大數據及元宇宙時代的來臨，每人持有電子裝置將進一步增長。根據ASML資料預估，現階段全球每日約使用400億個電子產品，平均一個人擁有五項，而未來十年將倍數成長，全球每日使用電子產品將來到3500億個，且每個人平均持有41個。將帶動相關軟硬體需求，例如晶片、5G、資料中心、系統/軟體平台、穿戴裝置、遊戲設備等。

以瀚亞美國高科技基金為例，經理人看好元宇宙、電動車發展趨勢，因此投資組合納入如半導體、IC設計、軟體系統等相關概念股，作為長線布局之配置，亦會於市場修正時適度逢低加碼，以獲取超額報酬。

展望美國科技股後市，林元平指出，受益於創新科技發展驅動，2022年美國S&P500企業獲利將再創歷史新高紀錄，看好相關企業股價表現空間，建議看好美國科技產業的投資人，可趁短線市場有較大震盪，透過定期定額或者單筆投入的方式，來參與長線行情。