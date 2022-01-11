產量未達標＋營運長離職 Rivian大跌5.6％ 21:062022/01/11 工商 鍾志恆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國電動卡車商Rivian在10日表示，其去年生產1015輛車，未達原先1200輛生產目標，出貨僅920輛。Rivian同時表示營運長Rod Copes幾個月前已開始為離職做準備，直到12月退休離職。兩大利空消息令Rivian股價10日大跌5.6％。 去年大裁員後，再傳副總裁離職... 愛奇藝股價一年暴跌85％ 陸財新製造業PMI報50.9 產量增速創一年新高 #Rivian #離職 #營運長 #產量 #未達標 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際產業》亞馬遜牽手Stellantis Rivian重挫11％ 11:592022/01/06 財經 專家估2022年美國石油產量增 14:432021/12/30 財經 福特電動皮卡F-150年產量目標提高一倍 23:072022/01/05 財經 美11月離職人數創高 就業市場仍緊俏 23:022022/01/05 財經 美11月辭職人數創新高 職缺仍逾千萬 06:322022/01/05 財經 福特電動皮卡 產量倍增 04:102022/01/06 全球財經 中國石油今年國內油氣產量當量預計達2.13億噸 創歷史新高 09:462021/12/31 兩岸 《國際產業》油價上漲 美油企明年擬增產 16:482021/12/30 財經 泰鼎執行長周瑞祥 抗疫以人為本 營運倒吃甘蔗 04:102022/01/09 專題周報 美缺工嚴重 離職率飆新高 04:102022/01/06 全球財經 台南天冷生長慢、需求高 芭樂1斤60元 04:102022/01/04 地方新聞 財經熱門新聞 蔡英文狂讚台灣經濟好 一堆店卻倒光 謝金河竟1句神回 - 財經 航運老三賺翻！股價卻被長榮、萬海打趴 他抖出不能說的秘密 - 財經 長榮開獎後連殺2天 他急問怎麼了？內行驚洩最終結局 - 財經 美股洩崩跌跡象！這群人握1200兆 華爾街空頭喊麻煩大了 - 財經 航運恐怖拐點來了？專家爆殘酷真相：2大問題無解 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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