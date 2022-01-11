美國電動卡車商Rivian在10日表示，其去年生產1015輛車，未達原先1200輛生產目標，出貨僅920輛。Rivian同時表示營運長Rod Copes幾個月前已開始為離職做準備，直到12月退休離職。兩大利空消息令Rivian股價10日大跌5.6％。