中華郵政公司為歡慶壬寅虎年來臨，訂於111年1月11日至3月20日在郵政博物館舉辦「虎嘯生風－生肖郵票特展」，展出國內、外虎年生肖及與虎相關之郵票與生肖郵集，並規劃神話、民間故事、藝術及自然生態等多元情境主題區及互動體驗區，歡迎蒞臨參觀，一同迎接2022福虎年，祈願虎虎生風鴻運照、福氣一整年。

展覽期間相關活動如下：

一、開幕典禮及專題演講：特展首日（111年1月11日）上午10時至11時於6樓特展室舉行開幕典禮。

二、手作教學活動：分別於111年1月15日、21日及26日舉辦剪紙藝術、立體藝術盒手作教學活動，相關詳情及報名方式，將另公告於郵政博物館官方網站郵博快訊。

三、迎新春送春聯：111年1月22日下午2時至4時，邀請3位書法家於6樓展場揮毫寫春聯，贈送參觀民眾以增添農曆年節喜氣。

相關展覽詳情請至中華郵政全球資訊網或郵政博物館網站查詢。