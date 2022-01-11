俠盜獵車手電玩母公司Take-Two Interactive Software，10日同意以約127億美元現金與股票，收購社群遊戲FarmVille開發廠商Zynga，創電玩界最高收購紀錄。

Take-Two執行長Strauss Zelnick表不，該收購案將有助其公司擴大近幾年來快速成長的手遊市場。