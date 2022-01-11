Take-Two買Zynga 創電玩界最高收購紀錄 21:012022/01/11 工商 鍾志恆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 俠盜獵車手電玩母公司Take-Two Interactive Software，10日同意以約127億美元現金與股票，收購社群遊戲FarmVille開發廠商Zynga，創電玩界最高收購紀錄。 Take-Two執行長Strauss Zelnick表不，該收購案將有助其公司擴大近幾年來快速成長的手遊市場。 中華郵政再度獵樓 砸6.33億收購富信大飯店台中館 SK海力士完成收購英特爾快閃記憶體第一階段 #Take #Two #收購 #Zynga #電玩界 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 廣東省傳牽線國企收購房企 12:412022/01/10 財經 基勝將私有化下市 28日開股臨會 04:102021/12/26 專題周報 騰訊傳欲收購小米系黑鯊科技 進軍元宇宙硬體設備 16:212022/01/10 財經 《國際產業》破遊戲業記錄 Take-Two豪擲110億美元收購Zynga 12:502022/01/11 財經 海陸通吃 馬士基收購利豐物流 04:102021/12/23 全球財經 SK海力士收購英特爾NAND 中國附加限制性條件批准 16:422021/12/22 財經 《國際產業》挪威Aker BP收購瑞典油氣公司 要當北歐石油二哥 11:252021/12/22 財經 泰國集團 買英國百貨Selfridges 04:102021/12/25 全球財經 對決統一超 全聯傳收購有錢卡 04:102021/12/22 財經焦點 《國際產業》匯豐壯大印度財管版圖 4.25億美元收購當地公司 11:252021/12/24 財經 布局元宇宙邁出關鍵一步 騰訊擬收購黑鯊 發展VR設備 04:102022/01/11 全球財經 財經熱門新聞 蔡英文狂讚台灣經濟好 一堆店卻倒光 謝金河竟1句神回 - 財經 航運老三賺翻！股價卻被長榮、萬海打趴 他抖出不能說的秘密 - 財經 長榮開獎後連殺2天 他急問怎麼了？內行驚洩最終結局 - 財經 美股洩崩跌跡象！這群人握1200兆 華爾街空頭喊麻煩大了 - 財經 航運恐怖拐點來了？專家爆殘酷真相：2大問題無解 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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