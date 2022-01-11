印尼12日起逐步恢復煤炭出口 21:012022/01/11 工商 鍾志恆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 印尼放寬煤炭出口禁令，減緩外界對供應中斷的憂慮，使中國煤炭期貨價11日下跌。印尼因煤炭供應不足而從元月1日起暫時禁止出口，但日韓等多國呼籲解禁，和其國家電力公司已獲得足夠煤炭供應後，12日起將逐步恢復出口。 振樺電2021年12月營收攀峰 一路旺到Q2 第四季出貨暢旺 廣華-KY 12月營收創單月新高 #供應 #印尼 #煤炭 #煤炭出口 #放寬 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 歐元區11月失業率跌至7.2％ 20:492022/01/10 財經 《港股》汽車疲、電力升 恆股收近持平 16:482022/01/11 財經 日本邊境管制擬延長至2月底 放寬外籍家屬等入境 09:242022/01/11 國際 陸電力股反彈 印尼擬放鬆煤炭出口 12:002022/01/11 財經 印尼煤炭出口禁令恐傷燃煤發電國家 菲籲解除 14:092022/01/10 國際 NewTaipei熱點 2年撤近300處 04:102022/01/11 地方新聞 中油配合凍漲 2021爆虧434億13年最慘 04:102022/01/08 焦點要聞 《其他電子》可成上月營收雙降 去年減5成 15:572022/01/10 財經 鄭州防疫升級 蘋果供應鏈後續受關注 12:212022/01/08 財經 新竹市「喝好水」公投通過 市府工程3箭齊發 13:442022/01/09 生活 亞電2021全年營收19.57億元、年增12.23％ 10:022022/01/10 財經 財經熱門新聞 蔡英文狂讚台灣經濟好 一堆店卻倒光 謝金河竟1句神回 - 財經 航運老三賺翻！股價卻被長榮、萬海打趴 他抖出不能說的秘密 - 財經 長榮開獎後連殺2天 他急問怎麼了？內行驚洩最終結局 - 財經 美股洩崩跌跡象！這群人握1200兆 華爾街空頭喊麻煩大了 - 財經 航運恐怖拐點來了？專家爆殘酷真相：2大問題無解 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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