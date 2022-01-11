印尼放寬煤炭出口禁令，減緩外界對供應中斷的憂慮，使中國煤炭期貨價11日下跌。印尼因煤炭供應不足而從元月1日起暫時禁止出口，但日韓等多國呼籲解禁，和其國家電力公司已獲得足夠煤炭供應後，12日起將逐步恢復出口。

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