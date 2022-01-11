先前赴美施打疫苗，卻又呼籲台灣人施打高端疫苗的台獨大老蔡丁貴今天(11日)表示，自己9日抵達桃園國際機場後到防疫旅館後，一覺醒來感到頭腦昏沉、身體溫熱，並在今天早上接獲通知確診。和蔡丁貴熟識已久的東華大學教授施正鋒聽聞此事透露，自從蔡丁貴跑去美國打疫苗之後，自己就在臉書上把他封鎖了，他還表示，自己已和蔡丁貴絕交。

蔡丁貴今天在臉書上表示，1月9日抵達桃園國際機場後，採檢唾液，再搭防疫計程車到防疫旅館，「一覺醒來，感到頭有一點昏沉。身體感到稍微溫熱，我懷疑自己是不是在飛機上受到感染了，心情不免沈重起來」。果然今天早上的第一通電話通知自己中了大獎，採檢結果呈現陽性。

蔡丁貴指出，目前他被送到台北醫學大學附設醫院接受治療，要住14天。如果治療成功，再回家自主管理一個星期。蔡丁貴也說，病房裡只有自己一個人，抽氣過濾的馬達很吵，要戴耳塞。還好護理師都很有愛心與耐心，免除了心理上的不安。

對此，施正鋒11日晚間在中天節目《辣晚報》中表示，自己和蔡丁貴認識很久，「在美國就認識」，但前陣子在臉書上把他封鎖了，因為蔡丁貴跑去美國打疫苗，那時候在台灣大家都沒有，很多人在等疫苗，然後他還組織一堆年輕人去打高端。

施正鋒指出，有朋友對他說，蔡丁貴要從舊金山回來，隔離出來以後可不可以介紹認識一下，「我就惦惦不想講，這很丟臉，你台獨變美國的殖民地或支持民進黨，沒有是非可言，我就已經跟他斷交了」。