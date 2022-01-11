世界衛生組織（WHO）歐洲區域主任克魯格（Hans Kluge）今天表示，預計在未來6至8週內，歐洲半數以上人口將感染Omicron變異株。

克魯格在新聞簡報會上指出，在2022年第一週，歐洲通報新增逾700萬人感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron變異株，確診人數在兩週期間增加了一倍以上。

克魯格指稱：「依照這個速度，健康計量評估研究中心（IHME）預測，在未來6至8週內，歐洲地區50%以上人口將感染Omicron變異株。」

世衛歐洲區域轄下包含53個國家及地區，其中有幾個在中亞。克魯格提及，世衛歐洲區域有50國已出現Omicron變異株確診病例。

克魯格談及過去幾週收集的資料時指出，Omicron變異株經證實更具傳染力，而且「其突變得以讓它更易附著在人體細胞上，甚至可以感染曾染疫或已打疫苗的人」。

不過，克魯格也強調：「經核准的疫苗確實繼續提供良好保護力，防止重症及死亡，包括對抗Omicron變異株。」