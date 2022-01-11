中國工程院院士、天津中醫藥大學名譽校長張伯禮11日接受《津雲新聞》專訪表示，新一輪天津新冠疫情患者兒童較多，第一時間收治在海河醫院以後，就派駐了兒童醫院兒科主任作為病房主管，已給了很好的醫療照顧。昨天又把中醫兒科主任們派進來了，中西醫結合中醫藥並用。不過，這個病並不是兒童易感，只是因為最初的爆發地是托管班，後期成年人、老年人發病趨於常態。

「對於兒科的治療我們非常重視，即使現在沒有症狀，也要給藥，把關口前移，阻斷病勢發展。在這次治療中，小朋友非常配合，吃中藥都很乖，我們有信心盡快將他們治好。」

張伯禮表示，「我們不主張沒有問題的孩子都去吃藥。少聚集，戴口罩、勤通風、勤洗手，這些措施是絕對有效的，要堅持下去。對於兒童特殊的群體，特別要注意他的消化道，很多孩子吃得太多，手心熱，舌苔厚，是有食熱了，一著涼就非常容易感冒。幼兒要注意積和寒，不要捂，積極做好預防。出現一些不適症狀，可以用些有針對性的藥來治療，比如小兒至保定就挺好。」

「我們要求對這批孩子們格外給予關照，希望用最短的時間治好他們的病，讓他們痊癒。」張伯禮說：「我們一直也跟他們保持著動態的聯繫，孩子們精神狀態都挺好，現在一半以上的孩子沒有症狀，有少部分的孩子有症狀，還有幾個孩子有發燒的，但是都通過用藥得到了控制。」

張伯禮指出：「我們現在今天把中藥給孩子們服用上了，我想，這一兩天就會看到明顯的好轉，兒科的整體治療比成人要相對簡單一些。讓他們把每個孩子都仔細盯住了，隨時注重病情的動態變化，我們的第一任務就是先照顧好孩子，讓他們盡快痊癒。」

張伯禮還提到，本輪新冠疫情的患者人群開始是兒童比較多，現在看成人不少。所以這個病並不是兒童易感，只是因為最初的爆發地是託管班，後期成年人、老年人發病趨於常態。

張伯禮說：「我們對這批感染兒童格外關注，派駐3名醫師進入病區，已經查看了所有病人。目前，孩子們整體情況比較好，有幾個孩子有發燒症狀但體溫也並不是很高，其他主要是咳嗽咽痛，無症狀孩子占了半數。目前，孩子們的狀態很好，我們會盡全力盡快將他們治癒，讓家長放心、社會放心。」