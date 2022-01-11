全球晶圓代工龍頭台積電10日公布2021年12月合併營收達1,553. 82億元新台幣，月增4.8%、年增32.4%，全年營收約為1兆5,874.15億元，年增18.5%，皆創新高紀錄，周四的法說將成為半導體市況風向球。市場預估，台積電3年1000億美元資本支出將上修，對照競爭對手三星電子，採用的是併購強化市場布局，持續打開在先進製程、封裝技術之外的戰局。

據《BusinessKorea》引用台灣媒體先前報導，台積電2019年宣布在美國亞利桑那州興建新晶圓廠，2021年提出3年1000億美元資本支出計畫，先是在2月宣布在日本建立3DIC研發中心，4月南京廠新增28奈米製程生產線，11月台積電與SONY在日本熊本縣共同合作興建22/28奈米晶圓廠，之後在高雄投資7/28奈米晶圓廠，甚至之後傳出將赴台中建立2奈米晶圓廠，可能赴歐洲德國設廠等計畫，由於日本設廠不包括在這份投資案內，預料資本支出將進一步擴大。

台積電在3奈米製程延續FinFET電晶體架構，並預計在2022年下半年量產後1年，推出下一代的N3E製程，打算在2奈米製程才導入GAA技術，台積電將依靠良率、與客戶密切的合作關係，對於持續擴張產能相當有信心，預計2022年至2025年間，年複合營收成長率落在10~15%。

至於三星，三星集團副會長李在鎔去年8月假釋出獄後，立即宣布未來3年投入240兆韓圜，鞏固該公司在後疫情時代科技產業的優勢地位，三星也宣布3奈米製程今年上半年量產，李在鎔事後也動身前往美國與政府官員、企業高層會面，最後在11月底斥資170億美元在德州泰勒市蓋晶圓廠，用以生產行動裝置、5G、高效能運算、人工智慧等先進製程晶片，預計2022年上半年動工，2024年下半年量產，成為三星在美國有史以來最大投資案。

報導指出，三星高層在 CES 2022期間，公司將進行大規模併購行動已經相當急迫，三星電子 SET 部門副會長韓鐘熙指出，他們認為很快就能公布有關於併購相關的好消息。韓鐘熙指出，三星正在推動與多家公司進行併購交易的談判，因為三星正在尋找包括零組件與系統整合等領域的合併對象，並在CES 2022上拜訪多家汽車製造商，以獲得最新想法，但也透露，三星目前沒有跨足汽車產業的想法。