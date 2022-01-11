中央氣象局針對台南以北、宜蘭、花蓮、金門等17縣市發布低溫特報，今(11日)晚至明(12日)清晨明顯降溫，且愈晚愈冷，尤其北北基桃及新竹縣5個縣市，已經亮出橘色燈號，可能出現10度以下的低溫，一直到周五前都偏冷。

全台進冰箱！北台灣越晚越冷 氣象局最新說明｜2022.01.11

隨著強烈大陸冷氣團南下，氣溫一路下降，氣象局表示，今天傍晚以前台中以北及宜蘭、花蓮許多地方的氣溫就已經降到12度以下，其中基隆七堵、新北石門、瑞芳、桃園大溪更是觀測到10度以下低溫，其他各地今晚起也會轉冷，今晚至明晨是冷空氣最強的時候。

氣象局低溫特報持續發布中，隨著強烈大陸冷氣團南下，氣溫將一路下降。(圖/氣象局)

氣象局針對17縣市發布低溫特報，北部5縣市急凍亮橘燈。(圖/氣象局)

天氣方面，水氣減少但雲量仍稍多，桃園以北及東半部地區有局部短暫雨，中部以北山區亦有零星短暫雨，新竹以南地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。

今晚到明晨，台南以北、東北部、東部及金門、馬祖局部地區有機會出現8至10度左右的低溫，各地低溫預測：北部8-13度，中部9-14度，南部10-18度，宜蘭8-13度，花蓮9-14度，台東11-16度，馬祖7-10度，金門10-12度，澎湖14-16度。

周四、周五(13日、14日)中部以北及東北部天氣都偏冷，其他地區早晚亦冷，預估低溫各地大約11至14度，沿海空曠地區及近山區的平地、河谷氣溫可能會更低一些，周六、下周日(15日、16日)冷氣團減弱，各地早晚仍較涼，白天氣溫稍回升。