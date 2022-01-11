天津官方「津雲」微信公號消息，天津市新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作記者會11日由中國工程院院士、天津中醫藥大學名譽校長張伯禮介紹天津本輪疫情指出，這次Omicron的變異比較多，有32個變異點，還有一些逃逸變異點也出現了，因此，這次疫苗對它的保護作用是在下降的。但是這次病情整體比較輕，重症少，這也是疫苗保護作用的體現。「因此，我依然提示大家盡量接種疫苗。」對於這輪疫情的走勢，張伯禮表示，要看整體篩查的狀況，樂觀估計到春節前，天津疫情整體上應該能夠平息，新發的病人就沒有了。

張伯禮指出，對於症狀輕也不能掉以輕心，關於新冠肺炎的後遺症還是一個研究的課題，根據國外報告顯示，30％-50％的病人有各種後遺症，比大陸國內的報告要高，大陸器質性病變沒有那麼重，而且康復以後比較好。

張伯禮說：「我們是第一次親歷Omicron病毒感染的新冠肺炎，從目前來看，它的隱祕性更強，傳播性更強。天津一發現就至少是第三代了。」

張伯禮表示，之所以說隱蔽性強，是患者症狀相對輕，有些人沒有症狀。所以我們在查體或者密接篩查時才發現。說傳播性更強，是因為已經有一個人傳染十幾個人的情況，並且傳染很快。

張伯禮表示，本輪疫情症狀相對很輕，3成是無症狀的，輕症患者占到一半，還有一些是普通型，重症的少。無論是在兒童還是成人中，基本都是這個規律。有一部分人開始時無症狀，但是在兩三天以後慢慢出現上呼吸道症狀，多為咳嗽、咽痛、發燒，即便是發燒也是中度發熱，為38 °C到38.5 °C，喘憋比較輕，病症主要集中在上呼吸道大氣管，消化道症狀比較少，這一點與之前的新冠肺炎症狀是有變化的。

張伯禮說：「這次中醫症型也有變化，之前溼毒多，而這次為外感風熱，出現鼻塞，咽痛，咳嗽等感冒症狀，過幾天表現為肺熱咳嗽。到了後期，部分患者感到乏力、倦怠、疲勞。整體狀況和以前Delta等有同有異，表現為傳染性更強，症狀輕。

張伯禮特別提到，基於先期治療的經驗，中醫藥治療將在這輪治療中發揮更大作用。目前已經取得了比較好的效果，患者轉陰的時間比較快，復陽比減少，轉重率比較少，以往在中醫裡體現的作用這次更加突出。

張伯禮表示，這輪疫情發燒患者占的比例不高，且溫度不高，中醫藥效果很好。也根據新的情況做了藥物調整，開始宣肺解表、清熱，第二階段，甘寒清熱，止咳化痰，最後一個階段益氣養陰。

「在預防方面，我們出了一個新的處方供密接人員服用。而一般人群服用清感冬飲就可以，這個藥去年用了100多萬盒，對新冠肺炎有預防作用，群眾反映效果也很好。目前，這個藥已經納入（大陸）醫保，市民很方便就可以買到。這輪疫情以外感風熱為主，少部分外感風寒，因此用傷風敗毒比較對症。外感風熱用連花清瘟的效果也很好。」

張伯禮表示，春節是市民聚集的一個高峰期，聚餐聚會都是最多的。因為現在新冠疫情的特殊情況，所以特別希望大家顧全大局，保護好自己，保護好家人，也保護好天津，盡量少聚集，少聚餐，少聚會，爭取能夠平安度過春節。