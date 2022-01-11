衛福部食品藥物管理署長吳秀梅11日晚間表示，默沙東口服藥物「莫納皮拉韋」（Molnupiravir）已在日前專家會議中同意通過緊急使用授權（EUA），正在行政程序中，還需要幾天完成。

指揮中心發言人莊人祥說，預計採購1萬人份以內的藥物，最快農曆年後抵台，主要針對高風險輕症患者使用，避免變成重症，後續使用指引仍須經專家會議討論敲定。