默沙東口服藥通過EUA 最快年後抵台 21:132022/01/11 工商 李青縈 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 衛福部食品藥物管理署長吳秀梅11日晚間表示，默沙東口服藥物「莫納皮拉韋」（Molnupiravir）已在日前專家會議中同意通過緊急使用授權（EUA），正在行政程序中，還需要幾天完成。 指揮中心發言人莊人祥說，預計採購1萬人份以內的藥物，最快農曆年後抵台，主要針對高風險輕症患者使用，避免變成重症，後續使用指引仍須經專家會議討論敲定。 默沙東口服藥及兩款疫苗 印度核准緊急使用授權 默沙東新冠口服藥通過EUA審查 首批抵台時間曝光 #默沙東 #EUA #抵台 #藥物 #專家會議 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 帕金森、癲癇等新藥2月起納健保給付 約2萬人受惠 13:042022/01/04 生活 醫療股緩漲 經理人趁勢加碼 04:102021/12/24 投資理財 世展會啟動紅包傳愛 助台東弱勢孩子逐夢 16:292022/01/10 生活 《興櫃股》國鼎新冠口服藥二期臨床達標 拚4月申請美EUA 15:062022/01/05 財經 可抗變異株 心悅抗新冠口服候選藥物將進三期臨床 10:402022/01/07 財經 國鼎新冠肺炎口服藥物二期解盲成功 董座：將盡速向FDA申請EUA 14:432022/01/05 財經 輝瑞新冠口服藥 獲FDA緊急授權 04:102021/12/24 全球財經 國鼎解盲報喜觸熔斷 興櫃生技防疫股high起來 04:102022/01/07 財經要聞 援外首例 15萬劑高端捐索馬利蘭 04:102021/12/29 焦點要聞 醫療保健股估值偏低 新藥研發題材 帶旺後市 04:102021/12/30 投資理財 國鼎新冠新藥 將申請美EUA 04:102022/01/06 證券．權證 財經熱門新聞 蔡英文狂讚台灣經濟好 一堆店卻倒光 謝金河竟1句神回 - 財經 航運老三賺翻！股價卻被長榮、萬海打趴 他抖出不能說的秘密 - 財經 長榮開獎後連殺2天 他急問怎麼了？內行驚洩最終結局 - 財經 美股洩崩跌跡象！這群人握1200兆 華爾街空頭喊麻煩大了 - 財經 航運恐怖拐點來了？專家爆殘酷真相：2大問題無解 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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