蔡健雅希望藉由這首〈Om Tara〉可以使每個靈魂都得到撫慰。（環球音樂提供）

蔡健雅（Tanya）日前在Legacy演唱會中首播〈Om Tara〉MV，她透露，這是一首天賜神曲，「當時我好像聽到一個聲音，告訴我妳停下所有工作，快點寫這首歌！我哼著哼著，就寫出了〈Om Tara〉。」

MV拍攝也相當神奇，導演黃中平看到Tanya在社交平台上拍攝的自家綠色植物照片，不但送Tanya一台相機，還鼓勵她多拍照，讓Tanya萌生了將自己的歌曲、攝影作品結合導演的影像拍攝一同創作出這支MV的想法。Tanya笑稱：「原本正在煩惱下一首歌MV應該拍哪一首，不知不覺就是〈Om Tara〉了。」

於是Tanya拿起相機在自家陽台開始了拍攝，把在培養植物的過程中，無論當天天氣是艷陽普照、亦或陰雨綿綿，綠色的植株依然無懼環境細微變化生長，在光影的交叠變換中充滿生機的模樣都記錄下來，黃中平再將這些素材融合到影像中，化成十分治癒心靈、生機能量滿溢的藝術合作。

〈Om Tara〉正是這樣一首飽含對未來美好祝願的歌曲，當時跟隨靈感、下意識唱出的「Om Tare Tuttare Ture Soha」，歌頌大地母親，蔡健雅體悟，她必須在這個時刻為世界寫一首歌，保護所有受創的靈魂與大地。