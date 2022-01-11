現年56歲的香港男星谷德昭曾演出多部周星馳電影，尤以《食神》唐牛、《唐伯虎點秋香》對穿腸等角色，留給觀眾深刻印象，近期他沒有推出新作品，7年前還被發現身材暴瘦傳出患病，但他澄清只是減肥，最近再登上新聞版面，則是他靠賣房賺破上億。
據港媒《香港01》報導，谷德昭把九龍塘花園豪宅，以港幣6200萬元的價格賣掉，賺進3800萬元港幣（約1.3億台幣），據悉，谷德昭是在2007年購入此處，當時購入價格為2360萬元，可經過14年已漲了1.6倍；另外，谷德昭2019年初也曾以1,190萬元賣掉一間頂樓的房子，賺了3.1倍的價差，這兩次賣房，累積套現約有2.6億台幣。
谷德昭當年以擔任編劇、導演入行，雖然近年減少拍戲，仍有執導作品產出，2021年拍了電影《總是有愛在隔離》，並現身選秀節目《全民造星IV》總決賽當評審。
而谷德昭過去一直身形渾圓，之前久違亮相就被發現瘦了不少，且兩鬢花白，甚至瘦到連聲音都變了，讓許多網友直呼快認不出他，其實，谷德昭2015年就曾被拍到暴瘦身影，一度傳他患上甲狀腺疾病才激瘦，但他強調沒有患病，只是為健康而減肥。
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