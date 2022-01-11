台中市第二選區立委補選及台北市立委林昶佐罷免案9日投票結果出爐，對於結果是否會影響2022台北市、桃園市長人選，資深媒體人黃暐瀚表示，台北市長部分，有99%的可能性，國民黨會推派立委蔣萬安出來，若加上現任台北市副市長黃珊珊和衛福部長陳時中，就有可能形成3腳督的局面。

對於2022縣市長選戰，黃暐瀚10日在《TVBS》政論節目「新聞大白話」表示，陳時中若獲蔡英文總統徵召，目前台北市和桃園市都有可能，但要看Omicron疫情發展，如果疫情又爆發，那陳時中可能就走不開了。不過可以確定的是，台北市長部分，有99%的可能性，國民黨會推派立委蔣萬安出來，若加上現任台北市副市長黃珊珊，就有可能形成3腳督的局面。

至於桃園市部分，黃暐瀚分析，國民黨在桃園有2個強棒，一個是立委魯明哲、另一個是萬美玲，實力都不錯，兩人也都有在做準備，而外界過去看好的議長邱奕勝，他覺得可能邱議長在看到顏寬恒被民進黨打成那樣之後，反而有點縮了，所以他可能不一定選，但最後結果怎麼樣，還是要看國民黨怎麼調停，而這個重責大任就是朱立倫要處理。綠營部分則要看立委鄭運鵬選不選。

最後，黃暐瀚總結，若以藍營縣市長要連任的盤面來看，他是比較看好新北市長侯友宜和台中市長盧秀燕的，蔣萬安是否能選上市長，還要看三腳督的結果。