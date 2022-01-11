國發會主委龔明鑫11日表示，將設立2億美元的「中東歐投資基金」、提供10億美元的融資基金額度，促進台灣與立陶宛廠商的產業合作及投資，這兩筆基金將儘快成立，待雙方完成行政程序即可啟動，將以與立陶宛產業合作及投資優先適用，其餘與中東歐國家產業合作及投資也可適用。

龔明鑫11日與立陶宛經濟創新部長雅莫奈特舉行視訊會議，討論推進雙邊經貿關係相關事項。除了之前已宣布優先投資立陶宛的國發會2億美元「中東歐投資基金」，龔明鑫11日加碼表示，台灣方面將提供10億美元融資額度給台灣與立陶宛合作的企業。

龔明鑫指出，台灣與立陶宛未來可以合作的產業包括半導體、雷射、電動車和生技，實際上目前雙方在雷射方面已有合作。

在半導體領域，龔明鑫說，台灣可提供專業知識、技能與人才，立陶宛則可提供享譽國際的雷射技術並應用於半導體生產，雙方可互惠。

駐立陶宛代表黃鈞耀曾表示，台灣缺乏雷射光源工業及相關基礎科學，立陶宛則具備完整產學研系統；此外，半導體產業運用的光刻機等關鍵設備，也非台灣強項，與立陶宛合作，或許有助台灣半導體產業向上整合。