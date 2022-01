由中興工程顧問公司與泰國安美德集團(AMATA Corporation)合資開發的泰國「安美德台北智慧城」(AMATA Taipei Smart City)今日在曼谷東南側的春武里府舉行動土典禮,宣告了該智慧城市的開發作業正式啟動。

安美德台北智慧城動土典禮由泰國安美德集團總裁邱威功親自主持,並邀請到春武里府省長Pakkaratorn Teainchai、泰國工業區管理局(IEAT)副局長 Tada Soontonphan、泰國工業區管理局安美德春武里工業園區主任 Witchuda Seemakachorn、泰國商會和貿易會(Thai Chamber of Commerce and the Board of Trade)主席Kalin Sarasin、前泰國貿易經濟辦事處駐台代表Thongchai Chasawath大使、泰國盤古銀行資深執行副總Kobsak Putrakool及Kanit Si、駐泰國台北經濟文化辦事處(Taipei Economic and Cultural Office in Thailand TECO)經濟組組長倪克浩及經濟組一等秘書Mr. Solomon Long、泰國台灣商會聯合總會(Thai-Taiwan Business Association TTBA)郭修敏會長等貴賓一同動土。台灣方面由中興工程顧問公司董事長陳伸賢及僑委會委員長童振源視訊見證。

童振源表示,智慧城市為泰國的重點發展項目,台北則在去年11月由全球知名瑞士洛桑管理學院(IMD)公布的全球智慧城市指標(Smart City Index)中,從118座城市中脫穎而出,躍進全球第4名、居亞洲第2名,超前赫爾辛基、哥本哈根、日內瓦、奧克蘭等知名國際城市。此外,AMATA集團具備30年工業區開發經驗,集團內工業區產值超過泰國整體GDP的10%。中興工程顧問則累積50年園區開發經驗,參與全台灣超過75%的工業區及科學園區的開發。而今由台灣與泰國、安美德與中興合資開發綜合性產業園區,堪稱新南向政策的指標性案件,更有機會成為台灣廠商輸出智慧科技解決方案的展示場,讓世界看見台灣的技術能力、創造能力與文化底蘊。

陳伸賢則大力感謝泰國團隊克服疫情影響,積極辦理破土動工典禮,不僅指派專人服務台灣廠商,更已經在現地啟動整地及填土工程,未來將隨時可以開始提供有意願赴泰發展的台商至現地實際走訪,為安美德台北智慧城寫下全新里程碑。陳伸賢董事長指出,中興公司已與泰國AMATA集團合作成立一泰國籍的安興公司,將規畫設計園區為智慧城,並且積極招商,讓台北智慧城成為一個台灣新南向政策的指標與典範。

安美德台北智慧城位處泰國東部經濟走廊(Eastern Economic Corridor EEC)、緊鄰3000公頃成熟工業區,距離首都曼谷僅一小時車程。前來投資台北智慧城的合作夥伴,未來還有AMATA集團大湄公河流域泰國、越南、緬甸、寮國5百平方公里的合作開發機會。而進駐智慧城的廠商,除了可以把智慧城當作自家產品的DEMO SITE,更可以放眼3000公頃的春武里工業區的智慧化及轉型升級,甚至包括EEC、ASEAN的龐大商機。歡迎有興趣前往投資開發或設廠之台灣廠商與中興工程顧問公司連絡。