開車一半遭人朝車內潑尿！新竹1對夫妻去年11月開車到路上，被1名不認識的男騎士敲打車窗、要求放下車窗，2人照做後，沒想到騎士竟拿著裝尿液的寶特瓶朝車內潑灑，接著露出詭異笑容離開，駕駛說事後車子清潔2次「臭味仍久久不散」，騎士日後遭逮，法官依強暴侮辱罪判刑3月，得易科罰金。

根據判決書，該對夫妻事發後在PTT上發文稱，去年11月14日在新竹南大路等紅綠燈時，1名約40歲的男騎士突然前來敲副駕駛玻璃，示意要把車窗降下；原PO指出，本來只開了一條縫，但不明男子又示意再把窗戶降下點，沒想到才剛降下，男子就拿著裝著尿的寶特瓶朝車內潑灑，讓全家人都嚇傻。

原PO說，當時車上還載著小孩，被潑尿之後車內的嬰兒用品全數報銷，已經將車子拿去大清潔兩次，臭味仍久久不散，讓他越想越火大，懷疑不明男子潑的尿液存放多日，根本預謀犯案，警方隔2日逮捕涉案男子，檢方依公然侮辱罪、毀損罪起訴。

法官調查，男子先前曾自認與鄰居有噪音糾紛，用磚頭砸毀對方陽台採光罩雨棚，被判刑3月，此次又再度以潑灑尿液的方式侮辱被害人，貶損對方人格尊嚴及名譽，造成被害人身心受創，以及車內藏有尿騷味，迄今未與被害人達成和解，填補被害人所受損害，因此依強暴侮辱罪判刑3月，得易科罰金。