中國工程院士張伯禮在11日天津新冠肺炎疫情防控工作記者會表示，中醫藥在Omicron治療中，將會發揮更大作用，這是基於前期治療的經驗，特別是境外治療取得了比較好的效果，改善症狀明顯，尤其是發熱、咽痛、咳嗽這些症狀改善非常明顯。此外，它的轉陰時間比較快，復陽比較少，轉重率比較低，表明以往中醫治療中體現出的療效，這次依然突出，中醫藥治療效果還是比較好。

天津市疾病預防控制中心主任、天津市衛生健康委副主任韓金豔指出，截至11日12時，共報告陽性新冠肺炎病毒感染者97例，其中本土新冠肺炎確診病例49例、本土新冠病毒無症狀感染者15例，其他33例初篩陽性感染者待臨床專家組進一步核驗後通報。

張伯禮被問到天津疫情防控給大陸帶來什麼經驗時答覆，大陸是一個整體，當年武漢人民作出了重大犧牲，但是給全國提供了很好的經驗。所以說武漢人是英雄，天津這次首當其衝面對Omicron引發新冠肺炎疫情，大陸全國人民支持天津，天津有責任，總結好經驗，為全大陸做貢獻。從國外的經驗看，Omicron的傳染性確實非常強，但寄希望於天津能夠盡量減少往外擴散，但也不能不做好最壞打算。

張伯禮說，目前來看，短短的幾天，天津在防控工作中，一是體現了「早」，8日發現，9日開始全市大篩，反應非常快。一個80多歲老太太告訴他，說20分鐘就完成了篩查。流調是非常重要的，因為它傳染性強，3天、5天就是一代，如果不快的話，等到再發現可能又是一代、兩代過去了。

二就是「嚴」，說足不出戶就足不出戶，並且是三位一體，落實到位。

三就是「準」，整個干預治療每一步都是準確的，並且都是精準，對全市沒有太大影響，分不同的區域精準防控。

張伯禮指出，另外，既考慮到防控、大篩和病人的救治，也考慮到了對群眾生活的影響，對於就診就醫的問題都是未雨綢繆想到的，做得非常好，老百姓給予充分肯定。市委市政府給全市老百姓送信，大家讀起來感到很親切，就像自己家人在那說話似的，大家都能理解和體諒。

張伯禮說，他來之前，大陸國家中醫藥管理局正在召集現場會，對Omicron感染制定中醫藥應對方案。大家參與救治了許多病人，所以有了基礎資料，希望總結出來，從中醫角度怎麼去用藥。這些經驗出來以後，一個對天津盡快把病人治好，第二個對全大陸也是一個貢獻。