英國首相強生（Boris Johnson）今天遭受猛烈抨擊，因為在英國第一次防疫封城期間，他的私人秘書竟然邀請超過100人「帶上自己的酒」，到唐寧街官邸花園開趴。

路透社報導，2019年在大選中贏得壓倒性勝利的強生過去一個月面臨嚴厲質問。先前流出影片顯示，他的員工開玩笑討論一場在2020年耶誕節COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情封城期間在唐寧街舉辦的派對。

接二連三有關於在唐寧街開派對的消息曝光被社會大眾狠酸，在野的工黨黨魁施凱爾（Keir Starmer）更大肆抨擊，他曾說強生缺乏領導英國的道德權威。

「衛報」之後又流出，強生與10多人在唐寧街官邸飲酒開趴照片。據知照片是在2020年5月，也就是英國仍處疫情封城期間拍攝。

英國獨立電視台（ITV）報導，2020年5月20日當天，有大約40名員工聚集在唐寧街花園開趴，強生和他的伴侶席孟茲（Carrie Symonds）均出席。

強生的首席私人秘書雷諾茲（Martin Reynolds）透過電子郵件寄發邀請函，他在電子郵件裡說，「這段日子無比繁忙，我們認為該是時候好好享受這美好的天氣，今天晚上，在10號花園來上一杯社交距離酒。晚上6時開始入席，帶上自己的酒！」

在他們聚會的時期，英國大多學童都無法上學，酒吧和餐廳關門，社會實施嚴格的防疫與社交距離限制。甚至有親人過世時，都無法親自向他們告別。

民眾若開趴會被警察起訴，部分地區設立了隨機攔檢崗哨。德比郡（Derbyshire）、英格蘭中部利用無人機監控觀光景點。

英國目前有15萬154人死於COVID-19，在全球排第7高，位於美國、巴西、印度、俄羅斯、墨西哥和祕魯之後。

強生辦公室拒絕評論ITV的報導。英國政府高層官員格雷（Sue Gray）目前正針對一系列指控展開調查。政府部門被指控在去年防疫封城期間，舉辦了至少5場派對。

強生上個月在國會回答開趴提問時，他表示嚴格遵守所有防疫措施，沒有任何規定被違反，唐寧街也沒有開趴。