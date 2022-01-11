國發會主委龔明鑫與立陶宛經創部部長雅莫內特今天舉行雙部長視訊會談。(外交部提供)

國發會主委龔明鑫與立陶宛經創部部長雅莫內特今天舉行雙部長視訊會談。(外交部提供)

國發會主委龔明鑫與立陶宛經創部部長雅莫內特今天舉行雙部長視訊會談。龔明鑫表示，國發會已進行中東歐投資基金與配套融資機制規畫，除2億美元的中東歐基金外，為促進台灣與立陶宛的永續合作，將提供10億美元的融資基金投資台立兩國具有龐大合作潛力的產業與領域。

龔明鑫今天與雅莫內特就「中東歐三國經貿投資考察團」赴立國考察後續追蹤工作，舉行雙方部長級視訊會談。會談中除確立兩國在強化經貿與科研合作的具體方向外，龔明鑫也再次表達台灣是立陶宛可信賴的堅實盟友；我國將持續與立陶宛深化合作，共同打造強韌的民主供應鏈，增進全球民主陣營的團結與韌性，並持續全力協助立陶宛應處中國的經濟脅迫。

龔明鑫與雅莫內特部會後出席線上記者會，共同向立陶宛各界發聲強調，台灣與立陶宛是共享自由民主價值的理念相近夥伴，未來各領域的交流合作將更加密切頻繁。

龔明鑫在會談中指出，台灣與立陶宛的交流是植基於民主的價值，尤其疫情期間防疫合作，是良善的循環，台灣也將此正向循環擴展到經貿領域。

他說，訪問立陶宛期間所簽署的備忘錄及會談共識，我方一定貫徹實踐相關承諾，訪團一返回台灣已立刻處理，各項追蹤協調會議陸續召開，按照計畫積極著手推動；不只政府部門如此，參與考察或許多商業會談的廠商及相關產業部門也積極落實。

由於「中東歐三國經貿投資考察團」成果豐碩，蔡英文總統元旦新年揭櫫我國跨部會「強化歐洲鏈結」計畫。龔明鑫強調，將從立陶宛開始做起，國發會已進行中東歐投資基金與配套融資機制的規畫，為雙方產業對接與合作創造最有利的財務環境。

除2億美元的中東歐基金外，為促進台灣與立陶宛的永續合作，他說，台灣將提供10億美元的融資基金，投資台立兩國具有龐大合作潛力的產業與領域，雙方已簽署6項合作備忘錄所涵蓋的領域，以及具備互補對接特質的產業合作，都是我國所宣布設立的投、融資基金可能促成的對象。

龔明鑫表示，一旦項目具體而且對雙方關鍵產業發展及永續合作有利者，相關資金將儘速投入，以加速雙方經貿連結，打造堅實長遠利益的民主供應鏈，締造讓世界驚艷的台立成功合作故事。

他說，雙方合作更具體的展現是在半導體方面，國發會、經濟部及科技部將共同成立「台歐半導體產業合作專案小組」，並由工業技術研究院執行，規劃透過組團實地訪察，協助立國進行供應鏈定位與發展方向的評估，合作培育相關領域所需人才。針對立陶宛擁有優勢的雷射產業，我方已透過學、研單位與立國企業進行對接，電動巴士及生技產業的技術合作也有具體進展。

至於立陶宛遭受中國日益猖狂的經濟脅迫，龔明鑫也代表我國政府強調，我國政府及人民非常珍視兩國在國際間共創的良善循環，相關部會齊心協力積極透過我方直接採購、協助增加國內銷售通路、引薦轉移及分散市場，以及共同研商供應鏈重整等迅速有效作為，將持續與理念相近的民主夥伴一起協助立陶宛，度過經濟脅迫的難關。

他以台灣的經驗強調，即使中國霸道蠻橫的經濟脅迫在短期內造成一定衝擊，只要台灣與立陶宛及國際民主同盟共同努力，強化經貿投資、產業對接及供應鏈安全的合作，打造強韌的供應鏈，將能進一步強化對抗威權經濟脅迫的韌性與實力，展現台立合作是自由民主的成功故事。

雅莫內特則感謝我方始終堅持力挺立陶宛的決心，並說明現正進行派駐台灣人員徵選及相關行政程序，預計將於今年春季正式在台設處，進一步深化兩國經貿投資與實質關係。