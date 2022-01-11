新娘請到這款伴娘真的氣死！網路上日前流傳1組照片，在婚禮迎娶現場最吸睛的不是新人，而是穿著爆乳裝的伴娘，該伴娘穿低胸禮服展現傲人上圍與超深乳溝，過程中幫忙抓裙襬時還不時彎腰大秀火辣角度，甚至與另外2名同樣身材姣好的伴娘合照，網友PO文笑說「新郎看到伴娘奶超大的時候在想什麼？」

1名網友在PTT上發表多張照片說「新郎看到伴娘奶超大的時候在想什麼？」照片是1處新娘迎娶現場，不過吸睛不是新娘或婚禮，而是新娘後方的「伴娘」，因為該伴娘穿著「爆乳低胸」禮服，不但展現傲人上圍，更露出超深乳溝，照片中還有多張該伴娘彎腰、胸部幾乎要「掉出來」的畫面，讓網友大噴鼻血。

該伴娘穿低胸禮服展現傲人上圍與超深乳溝，過程中幫忙抓裙襬時還不時彎腰大秀火辣角度，甚至與另外2名同樣身材姣好的伴娘合照。（翻攝自PTT）

該伴娘穿低胸禮服展現傲人上圍與超深乳溝，過程中幫忙抓裙襬時還不時彎腰大秀火辣角度，甚至與另外2名同樣身材姣好的伴娘合照。（翻攝自PTT）

原PO說，該伴娘臉上還擺出臭臉，根本已成為全場焦點；而有其他網友回覆，據了解該新娘事後對友人哭訴很後悔，直言請該伴娘是「一生的難堪」；此外，另1張照片中該爆乳伴娘身旁還站著2名同樣身材姣好的伴娘，其中1伴娘也露出超深乳溝，讓網友笑說「找1個大奶當伴娘不夠，還1次找2個是怎樣」。

其他網友留言說，「他是被勒到呼吸困難吧」、「連伴娘一起娶，皆大歡喜」、「人是新娘選的，衣服也是新娘挑的，怨不得」、「新娘派來測試新郎的吧 之後就可以翻舊帳」、「新娘跟伴娘才是一對，劇情翻轉」、「這種的我要是新娘我會絕交，這是妳的場還是我的場」、「伴娘也太白目了吧 穿這樣新娘整個焦點被搶走」。