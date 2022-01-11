美國總統拜登針對大型企業的疫苗強制令10日生效，各大企業基於Omicron變種病毒在美國掀起新一波疫情，相繼要求員工施打加強劑，或是提供誘因鼓勵員工接種。

自1月10日起，員工人數超過100人的企業必須設置程序，確保員工接種疫苗，並追蹤員工的疫苗接種狀態。雇主也須追蹤員工是否染疫，並讓呈現陽性反應的員工遠離工作場所。沒有接種疫苗的員工在室內必須佩戴口罩。拜登內閣的疫苗強制令大約影響8400萬名勞工。

員工若是沒有接種疫苗，必須每周進行篩檢，美國勞工部12月多給雇主一個月的時間，每周篩檢的規定自2月9日起生效。

儘管拜登強制職場接種疫苗面臨法律挑戰，但不少大型企業已要求員工施打加強劑。

Meta（前臉書）要求在美國總部工作的員工接種加強劑，同時將重啟辦公室的時間推延至3月稍晚，此舉凸顯Omicron變種病毒已讓企業修改員工返回辦公室計畫。

Meta 10日表示，自3月28日起，凡是符合接種加強劑資格的員工，必須出示接種證明才能進入辦公室。

美國銀行（BoA）近日表示，1月底前每一位美國員工出具加強劑證明，公司將捐款100美元給食物銀行或飢餓援助組織。

傑富瑞金融集團（Jefferies Financial Group）在12月初向員工表示，每位進入辦公室或參加公司活動的員工，必須在1月底前接種加強劑。

工業房地產公司Prologis近期表示，符合施打加強劑資格的美國員工，必須在30日內接種，除非有醫療或宗教因素豁免。包括肉品包裝商JBS USA在內的企業，甚至在公司內部設置接種站，方便員工接種加強劑。

根據美國疾病管制與預防中心（CDC）統計，截至1月9日，73％的美國成年人完整接種疫苗，約有39％已施打加強劑。