以餐盤鍋具熱銷的康寧餐具11日宣佈跨足小家電市場，以Snapware品牌趕在農曆年前首推三款新商品，包括火鍋烤肉兩用電陶爐、多功能電烤盤、智慧型電熱水壼等，預計全年銷售目標逾5000萬。

康寧餐具2020年首度引進加拿大IP鍋，一年多在台銷售逾一萬只，2022年乘勝追擊正式宣佈跨足小家電，旗下Snapware品牌一口氣推出SEKA火鍋烤肉兩用電陶爐、多功能電烤盤與智慧控溫恆溫電熱水壺等，其中多功能電烤盤，更能自由搭配波紋煎烤盤、章魚燒烤盤、料理深鍋、鴛鴦鍋等多種類型選配配件使用。

康寧餐具副總裁兼總經理鄭政嘉指出，看好小家電市場潛力及品牌更多元服務規劃，2022年正式跨界小家電市場，以旗下眾多品牌中的Snapware延伸發展全新產品線，預計3月上市的平面發熱板均衡加熱及可置換多款盤鍋的多功能電烤盤」，將於momo購物網、PChome、Yahoo、蝦皮購物、ET Mall東森購物網、博客來等各大電商平台販售。