創作歌手黃奕儒近來推出了新專輯《青空》，11日舉辦發片活動。今年30歲的他，與圈外女友愛情長跑12年，2人是大學同學，有結婚計劃？他語帶保留說之後有好消息會告訴大家，目前努力拚事業，加上家人態度開明，也不會催婚，「我爸媽看滿開，年輕人想做什麼就做什麼。」

黃奕儒也認為要進入婚姻一切都要看緣分，目前一直保持自在的心情來看待此事。近年因為疫情影響，他手上許多工作被取消、延期，去年連續3個月都沒收入，透露前年影響最大，年收入僅10多萬元，平均1個月只賺約1萬，幾乎靠老本來支撐，隨後又碰上創作撞牆期，導致心情抑鬱，最後靠著慢慢調整心態來努力創作音樂，他自虧：「大家都說當歌手很好賺，我完全感受不到。」

他分享去年因為租金便宜，住在台北市地下室，「空間大，有20幾坪，我可以自由創作彈唱音樂都不會吵到別人」，但去年疫情爆發後，只能獨自宅在家，長時間下來心態變得封閉，「剛好處在迷茫狀態，健康、心靈都有影響」，身高180公分的他，當時因為3個月的失眠、沒胃口，狂瘦到僅58，現在恢復63公斤，他去看醫生後，發現是體質問題，胃本來就吸收不好，若一吃又會有太多胃酸、脹氣等問題，現在多放鬆休息身心。

黃奕儒開心分享最近跟風換上美侖明宏的藍色手機桌布，希望招來好運，結果一換上新桌布後，發現新歌MV點閱率馬上變衝高，4天來已增加4萬點閱率，效果不錯。