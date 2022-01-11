美國「有線電視新聞網」（CNN）11日報導，在全球新冠肺炎（COVID-19）疫情再度大爆發之下，許多社交平台上開始瘋傳一種「抗疫絕招」，即故意感染症狀相對輕微的Omicron變種病毒以獲得抗體，不過美國醫師舉出多種原因，警告這種行為根本就是玩火。

根據報導，由於現有疫苗對Omicron輕症的保護力，遠低於Delta等其他變種病毒，但Omicron所引發的症狀相對輕微，讓社交平台上開始出現一種聲音，即可藉由故意感染Omicron達成免疫效果，且支持者並非僅有疫苗懷疑論者，還包括那些支持接種疫苗、自身已接種2劑甚至3劑疫苗的人。

美國西北大學費恩柏格醫學院（Northwestern University Feinberg School of Medicine）執行長墨菲（Robert Murphy）醫師「惱火地」告訴CNN，這種言論「正如野火般蔓延」，警告雖然Omicron引發的症狀相對輕微，但仍是一種「危及生命的疾病」，而不是民眾感覺中的「重感冒」。

另外，就算症狀不嚴重，Omicron仍可能導致長期後遺症，包括失去嗅覺或味覺、呼吸急促、容易疲倦、肌肉疼痛、咳嗽、頭痛、關節痛、胸痛、腹瀉等，甚至也有人出現思緒模糊、記憶喪失、睡眠混亂等症狀。

且由於未成年民眾的疫苗接種作業較晚展開，許多18歲以下的青少年與幼童仍未接種疫苗，代表任何故意接觸Omicron變種病毒的行為，都可能為自己或其他人的孩子帶來嚴重風險。最後，美國醫療院所正遭遇「嚴重的人手不足」，全美80%以上的加護病房已被使用，其中近30%被用於治療新冠肺炎患者，故意染疫將讓此情況更加嚴重。