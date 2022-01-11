全球電動汽車巨頭特斯拉1月11日發佈最新產量資料顯示，2021年全年特斯拉上海超級工廠交付電動車48萬4130輛，衝擊50萬輛年度交付大關，同比增長235%。此一巨大產能佔了特斯拉全球交付總量的半數以上，達到創紀錄的51.7%。

據《第一財經》報導，特斯拉上周公佈的2021年全球交付資料，去年全年交付93.6萬輛電動車，衝擊年交付百萬大關。其中Model 3和Model Y總共交付達911208輛，佔交付總量的97%。

值得注意的是，特斯拉上海超級工廠去年還貢獻了超過16萬輛的海外市場交付，滿足歐洲、亞洲等10多個國家的需求，僅Model 3在2021年的出口量就突破13萬輛。Model Y自2021年年初在中國開始交付以來，僅一年時間就突破20萬輛的市場規模。

根據大陸乘聯會最新公佈的大陸汽車銷量資料，去年12月特斯拉交付量達70847輛，單月交付首次突破7萬輛，創下新高。

報導說，作為全球最大的汽車市場，中國設定到2025年新能源汽車占汽車銷量20%的目標。中國汽車工業協會估計，2021年中國的新能源汽車銷量將增長47%至500萬輛。

不過中國大陸未來消費者購買電動車將需要支付更高的價格，因為2022年新能源汽車購置補貼政策於2022年12月31日終止。

特斯拉去年第4季度生產了超過30.8萬輛電動汽車，同比成長70%，其執行長馬斯克還在推特上發文大讚：「特斯拉全球團隊，幹得好！」

報導認為，過去一年全球汽車行業在供應鏈失調情況下苦苦掙扎，唯特斯拉仍舊大賣，這與其成功應對供應鏈密切相關。展望2022年，晶片等零部件緊缺將仍然成為大勢所趨。

在強勁的銷量之下，為了保證利潤，特斯拉正在將一部分成本轉嫁給消費者。美國特斯拉去年已接連漲價十幾次，近日又將FSD軟體功能價格提升至12000美元；去年底中國特斯拉也開始密集發起一輪漲價潮，不到2個月內車價提升了約10%。