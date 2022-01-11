國內今(11)日又新增12例本土病例，且桃機群聚案越滾越大，其中居服員的乾妹妹及其工作的電子廠也爆發確診，前台大感染科醫師林氏璧一看到居服員乾妹妹也染疫，驚呼他擔心的那條線果然出事了！

針對居服員乾妹妹工作的電子廠新增四名確診，導致電子廠停工，林氏璧今天在粉專表示，原本已經隔離的範圍內再確診是小事，但他昨天擔心的居服員乾妹妹那條線果然出事了。

桃機疫情燒到電子廠！居服員乾妹妹職場5人群聚 即起停工、280人送集中檢疫所

林氏璧解釋，由於Omicron潛伏期中位數縮短為三天，可以傳得更快更多，連打過疫苗的也容易被突破感染，這就是歐美很多國家一旦進入社區感染後，確診數呈現指數型成長的原因，因此現在最重要的是搶時間，希望疫調的速度可以趕上病毒傳播的速度。

此外，台北中興院區照顧過Omicron病患專責病房的兩名護理師確診，林氏璧說，如同另一個部桃事件，可以感受到Omicron傳染力甚高，兩名護理師都是6日施打第三劑莫德納，他提醒現有的疫苗只是防重症，不能因為打了第三劑就有錯誤的安全感。

至於要不要升三級警戒？林氏璧認為按照目前規定是不用的，因為目前還沒有任何一例社區感染源不明的本土案例，但他也呼籲，包括台北、新北的朋友，別再以為不關自己的事了，應回到去年五月時的防疫強度，就算無法阻斷所有傳播鏈，但也一定要讓Omicron傳播速度降低。