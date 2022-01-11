麻州理工學院的研究人員發現，一種通常是貓砂主要成分的沸石，可以有效去除主要的溫室氣體甲烷。

每日科學(Scitech Daily)報導，全球暖化、極端氣候已是國際共識的環境課題，排放量最大的二氧化碳，無疑的是溫室效應的首惡，但是排名第2的甲烷(天然氣)同樣不遑多讓，因為甲烷的碳鏈較複雜，在相同密度下，溫室效應比二氧化碳高到80倍。於是去年在格拉斯哥舉行的國際氣候峰會中，「減少甲烷排放」也被納入會議結論。

麻省理工學院的博士生蕾貝卡‧布萊尼斯(Rebecca Brenneis)與她的指導教授迪斯里‧波拉塔(Desiree Plata)提出一項計畫，他們要利用常見的沸石來吸納甲烷。實驗室裡，將磨碎的沸石材料裝入加熱的反應管中，然後把含有甲烷的空氣導入，就會發現甲烷與沸石材料化合再燃燒，即使甲烷濃度低至百萬分之二同樣有效。

波拉塔說，這個方法與其他去除甲烷的方法相比有許多優點。其他方法傾向於使用昂貴的催化劑，例如鉑或鈀，而且工作溫度至少需要600度。相比之下，沸石加熱法的工作溫度僅有300度，加熱所需的能量也要少得多。

要說明的是，甲烷在通過300度的沸石管時，會被燃燒轉化為二氧化碳。考慮到國際上都在談如何降低二氧化碳排放，這聽起來可能是件壞事。但是研究團隊強調，甲烷的溫室效應更強，解決環境中的甲烷也是很重要的。

「很多人聽到二氧化碳就感到恐慌，但是二氧化碳的溫室效應遠小於甲烷。甲烷的溫室效應強度約為二氧化碳的80倍，即使將大氣中一半的甲烷轉化為二氧化碳，二氧化碳的含量也只增加不到百萬分之一。」

研究小組認為這套裝置可以應用在容易累積甲烷的地方，比如畜牧場、堆肥場，這些地方的甲烷累積，可能會引發火災、健康和爆炸危險，早點除去既安全又環保。團隊已獲得美國能源部200 萬美元的資助，得以繼續開發特定產業的甲烷去除設備。

新系統的還有一個額外的優勢在於它也有能量效果，透過催化氧化甲烷，該過程實際上可視為一種「無火焰的燃燒」。當甲烷濃度高於0.5%時，釋放的熱量可大於啟動該系統的熱量，因此是一種頗不錯的額外生熱機制，也就可以可用於發電。