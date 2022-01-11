《中天新聞》著名政論節目主持人宣布改名！中天當家主持人王又正今(11日)在節目中表示，自己已改名叫「丹申廣」。他解釋，改這個名字，純粹是改運，沒有要出道，也沒有要選舉。他不是國民黨主席朱立倫、更不是行政院長蘇貞昌，不會說話不算話。

王又正11日主持中天新聞政論節目「正常發揮」，節目一開場，他就向線上2萬多名觀看直播節目的網友表示「我改名了，叫做丹申廣」，他表示，很多人問他「為什麼要改名，而且連姓都改？是要出道，還是要選舉而改運？」

他解釋，身分證上沒有改，但3個字一起改能量比較大。自己已經39歲了，要出道早出道了，沒有要出道，也不是要選舉，國民黨、民進黨的朋友不用擔心、也不用緊張，他不是國民黨主席朱立倫，說話不算話，也不是行政院長蘇貞昌，發誓過說不選後，結果又騙神明跑出來選。

王又正說，人逢9歲運勢總會有一些變化，改這個名字只是為了能在工作上和對人處事上更加順利，如此而已，看能不能改運甩開衰運。沒有其他目的和想法。

至於為何叫「丹申廣」？王又正說，命理老師給了好幾個名字，但這是命理老師最推薦改的，詳細原因說起來很複雜，他也不好在節目說太多，總之改了就是改了，他希望大家之後能用新名字叫他。

對此，有觀看直播的網友表示「丹申廣，這名字夠霸氣」、「王又正若要選議員，名字響叮噹」、「丹申廣好 加油 ~支持中天~」、「丹申廣好像韓國人名字喔」。