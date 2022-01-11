國民黨在四大公投、中二補選、罷昶案連吞敗仗。據悉，藍營內部流傳一份民調解析，顯示國民黨在四大公投失利後，政黨支持度遠落後民進黨10個百分點，2022年九合一選舉將是超級硬仗，尤以縣市議員層級衝擊最大。國民黨文傳會副主委鄭照新呼籲國民黨要放下2024重返執政的執念，拚國會過半。

知情人士認為，對在野黨而言，每兩年1次的大選之間，就是透過公投與罷免來進行政治攻防，靠大型政治活動爭取媒體曝光，加上網路發酵，才有可能改變選民的政黨傾向或支持意願，進而改變政黨的結構基本盤。

知情人士說，該份藍營內部的民調解析，顯示國民黨2018年在韓流帶動下贏得豐碩成果，政黨支持度、議員或縣市長的得票率，都大贏民進黨10個百分點。但在去年底四大公投皆墨後，綜觀美麗島、台灣民意、TVBS民調，發現國民黨支持度大幅萎縮，甚至落後民進黨10個百分點，一來一往相差20個百分點，凸顯民進黨基本盤已大於國民黨。

他說，從結果觀察，2022地方選舉會是一場超級硬仗，除了縣市長選舉在藍營艱困選區雲林縣長張麗善、嘉義市長黃敏惠都沒有失分空間，縣市議員層級衝擊更大，更不好選。

國民黨文傳會副主委鄭照新則表示，面對民進黨迅猛龍團體攻擊，過去傾向採雷龍戰略的國民黨必須調整戰略，否則將被民進黨一一擊破。他呼籲國民黨要放下2024重返執政的執念，因沒有制衡能量，就沒有執政能量，因此要提名戰將、產生監督能量，力拼國會過半，以及要能夠讓有競爭力的新人出頭，更要找回中間選民。