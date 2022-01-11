台中市府標售北屯社宅預定地，遭質疑圖利財團，對此，市府11日強調，北屯太原段屬配餘地，2016年時，前市府早已賣出一半土地，市長盧秀燕上任後，重新檢討需求，考量北屯已有兩處社宅興建中，決定易地興建西屯國安段，去年四月已開工，不僅總戶數更多也符合區域均衡發展。

市府表示，盧秀燕先前競選市長時提出承諾，這一屆任內至少要蓋5000戶社宅，上任後更將興辦社宅列為台中市重要的住宅政策，截至去年底，完工加上興建中的社宅達5508戶，實已提前達標。

對於北屯太原段社宅易地興建，市府指出，盧秀燕上任後依據現況需求滾動進行更多社宅用地評估與規畫，北屯太原段社宅因同區已有同榮段560戶及北屯段220戶興建中，經重新檢討評估後，將該基地戶數調整至需求度高的西屯區，新增一處國安段基地，已於去年4月9日開工，一期戶數500戶，後續還將興建二、三期，規畫戶數超過700戶，總戶數比原本的太原段更多。

「太原段原址總面積近7.6公頃，前市府2016年時已售出約總面積一半」，市府表示，當時出售金額為23億3720萬元；由於該筆土地既已不做社會住宅使用，配餘地本就應該依規標售，不處理反而被質疑養地不活化、行政效率差等問題。

市府2019年依土地徵收條例規定公開辦理剩餘土地標售，售出金額約38億168萬元，標售所得全數撥入台中市實施平均地權基金，用於充實市政建設、弱勢族群補貼或其他社會福利。

西屯區國安1期好宅是由原北屯區太原段好宅易地興建而來，由於北屯好宅量較多，因此移至需求度較高的西屯，並將戶數從450戶提升至500戶，並保留二、三期增建700餘戶興建空間，換址重建戶數更多，成為西屯第一個開工的好宅。

「社會住宅是市府重要的住宅政策」，市府說，目前分為兩階段推動執行，第1階段以4年5千戶為目標，目前興辦量已達標，各案皆按期程持續進行中，第2階段則視各區需求，持續進行社宅相關用地評估作業，滾動檢討續行推升數量，並以質的提升為興辦目標。