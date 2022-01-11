網美兼女模瑪莉索（Marisol Yotta）在OnlyFans與IG都擁有超高人氣，她於去(2021)年「麻雀變鳳凰」嫁給德國富豪尤塔（Bastian Yotta）後，至今仍不時上傳性感圖片到IG，辣到讓她的粉絲群如滾雪球般暴增，吸引不少網民前來朝聖。而在近日所分享的一系列美圖中，瑪莉索依舊展示她聞名遐邇的「巨乳光明燈」，讓粉絲們看得大呼過癮。

據英國《每日星報》報導，巴斯蒂安・尤塔是化妝品業的大亨，身價高達15億美元(約新台幣415億元)，他去(2021)年1月向知名網紅兼模特兒瑪莉索求婚，並在半年後斥巨資舉辦豪華隆重的婚禮，而瑪莉索則在嫁給了尤塔後「麻雀變鳳凰」，晉身成為女性們夢寐以求的「億萬人妻」。瑪莉索雖然已成人妻，但仍堅持為粉絲們「謀福利」，她不時在自家IG大秀性感絕美身材，尤其是胸前巨乳。

瑪莉索日前上傳一張身穿亮面紅色泳衣的照片，盤起頭髮，雙腿分開，雙手則是放在膝蓋上。然而讓網友暴動的則是她那快要衝出泳衣的渾圓巨乳。瑪莉索寫道，「我不知道是布料太少了，還是設計太複雜？」隨即吸引眾多網友回應。

當然粉絲們的醉翁之意是來關注瑪莉索的「巨乳光明燈」，紛紛大讚她：「太美」、「太有吸引力了」、「這看起來太棒了」、「尺寸很完美」、「我不知道，只知道這照片很吸引人」也有網友認真回答：「我真的覺得衣服太小」、「我覺得泳衣大小剛剛好啊，呵呵」、「雖然有點小，但還是可以穿到公共場合」，藉由與網友們的這類惹火「互動」，讓她的IG吸引到破47萬名粉絲追蹤。

事實上，瑪莉索從不諱言自己是靠整形手術成為現在的模樣，她甚至在IG大方PO出整形前後的「對比照」，並呼籲女孩們「用自己喜歡的方式生活」，或許因為她這種率直的言行風格，所吸引到的不只有異性的目光，也有不少同性粉絲欣賞並羨慕她的「勝利組」人生。