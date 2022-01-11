企業看好市場需求持續維持強勁，加上擁有充足的銀彈為後盾，企業繼2021年大舉投資後，2022年打算繼續擴大資本支出，投資項目包含業務、技術與環境方面。

根據標普全球市場情報（S＆P Global Market Intelligence）資料，2021年1至9月，標普500大企業的資本支出規模達5284億美元，較2020年同期增加11％。

2021年全球產業的資本支出普遍增加，投資範圍從房產、設備再到技術，特別是那些受惠於消費者習慣改變的產業，例如零售、科技和半導體等。

標普全球市場情報預測，2022年全球大型企業的資本支出預計較2021年增加6.1％。這項預測涵蓋全球2000家資本支出最高的非金融企業。

2022年資本支出預料增加的主因是企業坐擁現金，有充足的財力展店、設廠和投入其他計畫。

標普全球市場情報數據顯示，2021年第三季標普500大企業帳上現金和約當現金年增11％，至3.78兆美元。許多企業在疫情爆發初期囤積現金，現在則打算降低現金部位。

好市多（Costco）透露，8月止的2022會計年度預期資本支出約達40億美元，主要為展店和物流投資，規模將較2021年增加約10％，較2020年大增42％。

除了拓展業務外，專家表示，企業亦投資雲端技術和企業系統（enterprise system）。改名為Meta的臉書在10月法說會表示，2022年的資本支出規模預計在290億至340億美元之間，主要投資於人工智慧和機器學習領域，相較於2021年的190億美元。

標普經濟學家威廉斯（Gareth Williams）指出，產業轉型至潔淨能源也讓投資支出增加，例如能源和汽車產業。

達美航空（Delta Air Lines）12月透露，購買新的省能源飛機是公司降低二氧化碳排放的重心之一。