康和證券由董事長鄭大宇領軍，率康和期貨董事長康景泰、和公司同仁以行動力支持公益，組成康和勇士車隊環台接力勸募，由於受新冠肺炎疫情影響，不少家庭因工作減少而陷入生活困境，有感於急難家庭急需各項物資資源，康和證券集團同時捐款200萬元予中華基督教救助協會「1919愛走動」專案，其中鄭大宇捐款100萬元，集團捐款100萬元。

康和勇士車隊已於日前完成14天1300公里長征。鄭大宇強調，「只要有急難家庭，他就會一直繼續騎下去」，偏鄉有各位勇士，就有希望，特別是在寒冷的歲末年初、資源缺乏的偏鄉，讓關懷變成一道溫暖光束，協助急難家庭慢慢走出困境，照出生命的光亮。

康和證券集團連續第四年參與中華基督教救助協會「1919愛走動—急難家庭救助計畫」單車環台公益勸募，基督教救助協會自2002年發起「1919愛走動--急難家庭救助計畫」，20年來透過全台317鄉鎮1445個1919服務中心、萬餘位志工，至去年底累計資助14581個急難家庭（每月5500元，連續4個月），超過14.3萬人次的志工進行6.7萬次的探訪。