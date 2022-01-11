1名男網友日前抱怨女友將他愛吃的鍋貼「買成水餃」，認為女友根本不在乎他的喜好，一怒決定提分手，離譜理由讓網看傻眼，他也將與女友的對話截圖PO出，但多數網友們卻開始歪樓稱「背景圖」女子身材超好，笑說「背景圖是女友的話，不介意買錯啦」，為此該女子的真實身分也被網友神出。

該網友在Dcard上發文「在一起這麼久，居然不知道我的喜好，而她的喜好我都知道」，原來女友在知名鍋貼店內買錯品項「將鍋貼買成水餃」，他一氣之下認為女友根本不在乎他，也沒有將他的喜好記在心裡，左思右想後決定在訊息提出分手，女友當下看到訊息還以為是開玩笑，回覆說「什麼意思，不好開玩笑好嗎？」

1名男網友日前抱怨女友將他愛吃的鍋貼「買成水餃」，認為女友根本不在乎他的喜愛，一怒決定提分手，離譜理由讓網看傻眼。（翻攝自Dcard）

該網友說，他在訊息對女友說「我真的很在乎鍋貼買錯，你明明知道我跟你都吃鍋沒在點水餃」，最後他不接女友電話，直接傳訊「就這樣，我們結束了」。其他網友則留言回覆，「恭喜你女友解脫了」、「你有王子病吧」、「噗，這理由也太爛，你為什麼找得到女朋友？」

此外，多數網友注意到是原PO對話截圖中的「背景圖」，因為該圖是1名穿泳衣、大展傲人上圍與清秀臉蛋的女子，網友留言「如果背景圖是女友的話我不介意她買錯啦」、「好大，那個背景」；不過據悉該背景圖的女子其實是名女模名叫陳蘊予（金莎Miimi），Instagram有28.3萬名粉絲，並非原PO的女友本人。

據悉該背景圖的女子其實是名女模名叫陳蘊予（金莎Miimi），Instagram有28.3萬名粉絲，並非原PO的女友本人。（翻攝自臉書）