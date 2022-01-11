龐建國墜樓身亡兩岸學界同悲，幕僚發文：帶著悲憤離世。（今日頭條截圖）

前海基會副祕書長、中國文化大學教授龐建國今天清晨墜樓身亡，震驚兩岸學界。龐建國在大陸網媒「今日頭條」開有個人帳號，其幕僚晚間以「關於龐建國教授辭世敬告全國網友」為題發文，向大陸網友說明相關情況。

文章稱，龐建國教授是帶著悲憤離開這個世界的，殘酷的現實令他失望，國民黨在「四大公投」、「罷昶案」以及「中二補選」上的失敗表現令他痛心，而奉「台獨」為黨綱的民進黨不斷發展壯大，以及台灣不斷推進的「去中國化」教育，尤其令他憂心如焚。

文章稱，龐建國走時，甚至沒有告訴親愛的妻子，他在微信群中留言時已下定了決心，要用這種方式，震撼民進黨的「狂魔亂舞」；要用這種方式，警醒士氣低落的國民黨同僚。台灣需要改變，改變不公不義的齷齪與骯臟；台灣需要奮進，奮進需要清除擋在前面的魑魅魍魎。

文章稱，龐建國教授是一位憂國憂民的人，深具社會責任感，正是因為他「先天下之憂而憂，後天下之樂而樂」的性情，讓他一直生活在憂鬱的狀態中，因「台獨」肆虐使台灣處於兵凶戰危的前途而哭泣，因國民黨不能奮起革命精神戰勝民進黨而苦惱。

文章稱，龐建國教授書生性情，一生做自己人生的導演和主演，選擇這樣決絕的方式，也是他做出的最後的選擇。同時也希望龐建國保佑其團隊，「我們一定繼承您的遺志，與台獨繼續做堅決的鬥爭，直到取得最後的勝利。」

【關於龐建國教授辭世敬告全國網友】全文如下：

今日頭條的網友們：

未及落筆，淚水已奪眶而出。令誰也沒有想到的是，今日早晨七時許，我們敬愛的龐建國教授選擇用一種極端的方式告別了這個世界。在告別這個世界之前，他在所有的微信群留下了最後12字遺言：「不公不義的台灣，我生不如死！」

龐建國教授是帶著悲憤離開這個世界的！龐建國老師身患癌症，他雖飽受大腸癌的折磨，但他一直很樂觀地對待這個疾病，與大腸癌做堅決的鬥爭。在治病療養之餘，他不忘關心國家大事，尤其關心國民黨與民進黨的「藍綠之爭」，關心中、美、台三方關係，關心兩岸和平統一大業，關心台灣的民間疾苦以及台灣的未來前途。然而，殘酷的現實令他失望，國民黨在「四大公投」、「罷昶案」以及「中二補選」上的失敗表現令他痛心，而奉「台獨」為黨綱的民進黨不斷發展壯大，以及島內不斷推進的「去中國化」教育，尤其令他憂心如焚。

龐建國教授走了，沒有人知道決定跳樓的那一刻，他的心中在想什麼。有可能身心俱疲，成為壓垮他的最後一根稻草吧！他累了，想著這縱身一跳，便獲得了最後的永生。他走時，甚至沒有告訴親愛的妻子，他在微信群中留言時已下定了決心，要用這一種方式，震撼民進黨的「狂魔亂舞」；要用這一種方式，警醒士氣低落的國民黨同僚。台灣需要改變，改變不公不義的齷齪與骯臟；台灣需要奮進，奮進需要清除擋在前面的魑魅魍魎。

龐建國教授是美國布朗大學社會學博士，他是一介書生，卻又性格剛烈；他著作等身，卻又平易近人，能與普羅大眾打成一片；他曾任國民黨立委，為台灣民眾的幸福而操心，主導了《電信法》、《廣播電視法》、《通訊傳播基本法》和《著作權法》等法案的立法與修法工作；他曾任海基會副秘書長，為台灣的前途、國家的命運而在海峽兩岸奔走。龐建國教授是一位憂國憂民的人，深具社會責任感，正是因為他「先天下之憂而憂，後天下之樂而樂」的性情，讓他一直生活在憂鬱的狀態中，因「台獨」肆虐使台灣處於兵凶戰危的前途而哭泣，因國民黨不能奮起革命精神戰勝民進黨而苦惱。

這一切隨著龐建國教授的縱身一躍而宣告結束，自此世間再無龐建國。龐建國教授書生性情，一生做自己人生的導演和主演，選擇這樣決絕的方式，也是他做出的最後的選擇。人生總有謝幕的那一天，讓我們永遠記得這個特別的日子，記得敬愛的龐建國教授，安息吧，龐建國教授，希望你一路走好。在另一個世界，希望沒有疾病的苦痛，沒有社會的不平。同時也希望您保佑我們，我們一定繼承您的遺志，與「台獨」繼續做堅決的鬥爭，直到取得最後的勝利。

龐建國工作室全體工作人員

2022年1月11日

★中時新聞網關心您：再給自己一次機會

自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務

生命線：1995

張老師專線：1980