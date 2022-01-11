女星薔薔（林嘉凌）從《我愛黑澀會》出道，近年常上談話性節目，直率大膽敢言的個性受到許多粉絲喜愛，最近她挖出自己15年前的舊照，青澀模模讓她看了都自虧：「小時候真是稚嫩單純，感覺很好騙。」

薔薔日前在臉書曬出高中時期的17歲嫩照，透露為了節目需要，她把當時無名小站的檔案叫出來，讓她就像坐上時光機，回憶了大半天，並語帶得意說：「還看到了小時候的好幾個男朋友，我朋友看到都說我小時候眼光就不錯了

薔薔高中時期十分稚嫩。（圖／翻攝自臉書）

個個有型 五官挺拔。」

如今一轉眼過去15年了，薔薔看著當時的自己，忍不住笑說：「小時候真是稚嫩單純，感覺很好騙」，但也表示自己高中時期就很愛打扮化妝、踩高跟鞋，在學校算是浮誇路線，而薔薔也特意拿現在的照片和以前對比，17歲的薔薔妝感較淡，較沒現在豔麗，散發清純可愛的氣質。

薔薔嫩照一PO，吸引許多網友留言驚嘆「高中時期好清純可愛」、「以前是青澀稚嫩，現在是成熟美豔！都愛」、「小姐姐變大姐姐的感覺，都很漂亮」、「以前是日系109。現在是歐美。都是辣妹」、「你以前好漂亮喔～現在是活的漂亮」。