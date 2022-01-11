時序跨入2022年，4奈米製程預料將成為今年智慧型手機旗艦級晶片製程節點，去年底率先由如今的手機SoC晶片之王聯發科的天璣9000，5G晶片領導者高通推出的Snapdragon 8 Gen 1，至於三星Exynos 2200也成為市場關注的焦點。不過，最新消息指出，本來要在周二(11日)發表的計畫再度延後，也讓外界懷疑這顆處理器面臨如何挑戰。

聯發科去年發表最新一代5G旗艦機晶片天璣9000、採用台積電4奈米製程，高通Snapdragon 8 Gen 1、採用三星4奈米製程。這次在效能表現上，CPU部分天機9000在單核、多核的功耗，都低於Snapdragon 8 Gen 1；GPU方面，天機9000在 GFXBench 繳出 100 分的表現，Snapdragon 8 Gen 1則是 115 分，蘋果A14 達到 108 分，但功耗方面，天璣 9000平均8.2W，再度勝過Snapdragon 8 Gen 1的 11.2W，雖然最終表現仍由各家手機廠商實際調校情況來判斷，但也一定程度顯示台積電的先進製程有更佳的表現。

三星本來在去年就宣布要發表Exynos 2200，預計採用三星4奈米製程，並搶先搭載在最新旗艦機Galaxy S22系列，這次在GPU還採用AMD RDNA 2 架構，這個由AMD執行長蘇姿丰所推動的新一代GPU架構，來與高通、蘋果處理器一較高下。但最一開始，三星沒有公布發表時間，之後宣布將在1月11日發表，最新消息指出，將在1月下旬至2月初發表，趕在Galaxy S22系列發表前。

由於過去三星 Exynos 2200 曾在3DMark Wild Life 測試，輕鬆擊敗上一代 Exynos 2100、高通 Snapdragon 888 及蘋果 A14晶片，性能勝過多款處理器，讓許多消費者充滿期待。

最新消息指出，知名推特爆料大神Ice Universe指出，搭載 Exynos 2200的Galaxy S22在測試當中，GPU 性能輸給Mali GPU 的天機 9000，也贏不了Snapdragon 8 Gen 1 跟蘋果A15晶片，但文章隨後遭到刪除，甚至連三星宣傳Exynos 2200的廣告也被消失。Ice Universe指出，三星半導體負責晶片開發的部門 System LSI目前針對該類消息相當模糊，甚至連Exynos 1200都沒有實際消息，市場預估恐怕先前看法過度樂觀。