電線電纜大廠萬泰科技集團董事長張銘烈11日在台中表示，公司電線電纜等產品第一季訂單滿單，主要來自美國基礎建設、數據中心、衛星網路服務-星鏈計畫（Starlink）、5G及6G等領域，並以小型電線電纜產品為主，包括電子、電腦、網路及車輛等線材。法人粗估萬泰科技2022年營收，比2021年可望成長25％。

張銘烈說，公司為跨足「ACT銀銅鈦抗菌口罩」，已成立銀嘉科技及銀領科技，2021年11月剛取得衛福部認證。其中，銀嘉科技負責提供銀銅鈦抗菌材料，再委由中部口罩大廠華新醫材集團旗下宣德醫材，代工生產銀銅鈦抗菌口罩；北部委由另一家口罩業者代工生產。張銘烈透露，旗下銀領科技負責銷售，每月口罩銷售收入2、300萬元。

張銘烈指出，銀銅鈦抗菌口罩，公司會先以國內市場為主，至於國外市場，因運費貴，又找不到海運艙位，公司暫時不會外銷口罩。

萬泰科技11日與台灣體育運動大學（簡稱台體大）簽署「運動防疫產學合作」備忘錄，由張銘烈與台體大校長許光麃共同簽署。會中，張銘烈致贈給台體大的公司新上市最新專利防疫利器「ACT銀銅鈦醫療口罩」，給予台體大的全體學生與教職人員，作為春節期間連假出遊時的自我防護。

萬泰科技致贈口罩共2.19萬片，市價將近20萬元，校方亦回贈毛巾、旗幟及袋子，以表感謝。

「ACT銀銅鈦濺鍍技術」，是由萬泰科技集團旗下子公司銀嘉科技研發成功，全球唯一的獨家科技，也是台灣在口罩醫療研發技術上的重大突破。

這項獨家專利技術，勝於美國業者採用的銀纖維材料，及中國業者濺鍍銅技術做成的氧化銅口罩產品，是將3種金屬「銀、銅、鈦」複合式濺鍍在不織布與紡織品上，能強化相關產品抵抗細菌的能力，讓細菌過濾校率（BFE）達到99％以上。

尤其，因為其特別醫療表現，使得口罩的壓差設計達到1.9mmH2O/cm2（一般要求5以下），防禦力高於一般醫用口罩及外科口罩的標準要求。

「ACT銀銅鈦濺鍍技術」，除用於口罩、防護衣及空氣濾網外，未來亦將廣泛用於各式紡織產品。例如，手術衣、頭罩、一般衣物、毛巾、床單、枕頭套、窗簾、麥克風，及空氣清淨機濾網等，可全面協助建構防疫網。

銀嘉科技將「銀銅鈦」濺鍍紡織品，送去日本測試，過濾病毒率達98％以上，滅活病毒率高於90％。

「銀銅鈦」濺鍍紡織品，在「防水、耐高溫、耐酸鹼」都經過測試，因為是以原子形態存在，不溶於水，所以，不怕水氣濕氣，扎根力強，不怕水洗，送去日本測試「細胞毒性」和「皮膚敏感性」都是零，使用「水、生理食鹽水、凡士林」作為介質，去做測試，都不會溶出，表示3種金屬牢度與穩定性，都非常高。

另外，銀嘉科技還將「銀銅鈦」濺鍍過的織品與纖維，送去日本SEK測試，透過水洗50次，抗病毒的能力，依然絲毫不被破壞，因此，取得「日本SEK紅色標章」，也就是醫療紡織認證書。