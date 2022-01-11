福虎生豐賀歲！百年漢餅品牌舊振南2022年以「戲春食趣」為主題，搭配童趣插畫，推出一系列春節應景禮盒！由於疫情的關係，近兩年節慶市場的買氣更加蓬勃，目前3萬盒春節預購禮盒宣告滿單，其中，企業大宗訂單就占了四成！舊振南表示，即日起於全台實體門市仍可購買各式年節甜品。

舊振南深耕企業送禮市場多年，不斷探詢消費者的需求，反映在禮盒的設計規劃上，思考如何讓禮盒看起來精緻大方，組合內容又豐富多元，最重要的是，還能夠傳遞年節的吉祥祝福！如象徵十全十美的「圓好時光禮籃」，以九種不同的春節應景漢餅、甜品，附上一組新春限定紅包袋與窗花、傳遞不同的吉祥祝福，為2022最虎的新年賀禮，推出後果然接獲不少大宗企業訂單。

舊振南身為漢餅領導品牌，也在漢餅上展現新意，首度設計了金元寶與春福造型的小巧漢餅，搭配經典豆沙餡、鳳梨餡，讓人耳目一新，成為最應景特別的禮品，也象徵迎春納福、財源滾滾的祝福之意。

另外，還有大吉大利禮盒，採用季節限定的茂谷柑研發帶有果肉與果皮口感的「茂谷酥」，酸甜滋味，層次豐富。

舊振南春節禮盒熱賣中，即日起，全台實體門市更推出滿額贈活動，消費折扣後滿600元，可享舊振南春節生肖主題春福窗花與限定紅包袋好禮二選一；消費折扣後滿1500元，贈送棗支禮品袋（220g）乙個，數量有限，送完為止。